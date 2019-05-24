Подробиці про інформаційну систему Huawei

Компанія Huawei поділилася новими деталями про випуск власної операційної системи. Її розробка триває з 2012-го року, але вперше про прошивку стало відомо рік тому.

Генеральний директор Huawei по споживчому бізнесу Річард Ю розповів, що вони готові до повної відмови від використання продуктів Google і Microsoft.

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Сьогодні в Huawei ми як і раніше залишаємося прихильними Microsoft Windows і Google Android. Але якщо ми більше не зможемо їх використати, у нас готовий "план Б" по запуску нашої власної операційної системи",

– розповів Річард Ю.

Представник Huawei підкреслив, що фірмову ОС випустять виключно у випадку, якщо компанії не вдасться вирішити ситуацію, що склалася і продовжити використовувати продукцію Google або Microsoft.

За його словами, вони не хочуть цього робити, але у корпорації не залишається іншого вибору. Річард Ю також зазначив, що від цього постраждає не тільки китайська корпорація, але і багато американських компаній, з якими вона співпрацює.



EMUI – фірмова оболонка Huawei на Android-пристроях

Коли випустять ОС. Генеральний директор також уточнив, що якщо ситуація не вирішиться, вони будуть готові випустити свою операційну систему вже в четвертому кварталі 2019-го року в Китаї, тобто взимку, а глобальний реліз відбудеться в першому і другому кварталі 2020-го. При цьому користувачі не залишаться без додатків – в новій ОС буде магазин App Gallery, що є аналогом Google Play.

Раніше з'явилася інформація, що ОС від Huawei повністю сумісна з усіма додатками Android і пов'язаними веб-програмами. Більш того, при перекомпіляції ПО під нову платформу продуктивність зросте більш ніж на 60%.

Скандал із Huawei. США звинуватили китайського виробника у технічному шпигунстві і у зборі конфіденційних даних за допомогою свого обладнання. Тож Міністерство торгівлі США внесло китайську компанію Huawei у чорний список через загрозу національній безпеці.

Згодом компанія Google вирішила припинити співпрацю з Huawei, зокрема у сфері співпраці щодо операційної системи Android. Це дуже похитнуло позиції Huawei, адже альтернативної ОС виробник наразі немає.

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