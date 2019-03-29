Погана новина від Apple: бездротової зарядки AirPower не буде

Компанія Apple засмутила користувачів — вони не побачать бездротової зарядки AirPower. Хоча минулого тижня купертинівці представили ряд нових продуктів, які давно очікували їхні фанати. Багато хто сподівався, що незабаром компанія представить і бездротову зарядку.

Дров у вогонь підкинув скрін із сторінки австралійського сайту Apple. Окрім того, на упаковці AirPods 2, які теж представили нещодавно, була згадка про бездротову зарядку.

Як пише TechCrunch, зараз компанія офіційно повідомила, що не може довести пристрій до стандартів якості Apple.

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"Ми приносимо вибачення тим клієнтам, хто чекав на вихід зарядки", – йдеться у листі Apple.

В чому проблема з AirPower? За чутками, купертинівці спробували розмістити в зарядці одразу 23 котушки для зарядки пристроїв з Qi. При цьому, на відміну від конкурентів, ці самі пристрої можна буде ставити на килимок, а не тільки у певні місця. Та через таку кількість котушок пристрій дуже перегрівався. Саме цю проблему вважали основною в AirPower.

Як відомо, анонс зарадки відбувся восени 2017 року разом з iPhone X.

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