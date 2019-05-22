Погані новини для Huawei: їхні смартфони відмовились продавати в Японії

Оператори зв’язку Японії відмовляються виводити на ринок та продавати нові смартфони, виробництва компанії Huawei. Зокрема, найбільший мобільний оператор Японії NTT Docomo, повідомив, що припиняє приймати попередні замовлення на нові флагманські смартфони Huawei серії P30.

З аналогічною заявою виступив оператор зв'язку YMobile, що належить SoftBank Corp, передає український "Інтерфакс".

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Причиною вони вказують обмеження щодо Huawei, які висунули Сполучні Штати Америки.

Тривожний дзвінок з Британії. Тим часом британська телекомунікаційна компанія BT Group, яка планує запустити першу в країні мережу мобільного зв'язку 5G, теж відмовляється пропонувати клієнтам смартфони Huawei.

У компанії пояснили, що їх турбує невизначеність щодо того, чи зможе китайська компанія використовувати Android в майбутньому.

Оператор мобільного зв'язку Британії EE пропонує споживачам смартфони з технологією 5G від Samsung і OnePlus в рамках підготовлюваного запуску мережі зв'язку нового покоління.

При цьому EE продовжить використовувати обладнання Huawei для впровадження 5G-мереж зв'язку.

Що відомо про скандал з Huawei?Скандал між китайською компанією та владою США триває вже не перший місяць. Ще у грудні минулого року у Канаді затримали фінансового директора Huawei Мен Ванчжоу. Затримання відбулося в рамках екстрадиції за запитом США у підозрі в порушенні американських торгових санкцій проти Ірану.



Пізніше Huawei звинуватили у технічному шпигунстві і у зборі конфіденційних даних за допомогою свого обладнання. Згодом Міністерство торгівлі США внесло китайську компанію Huawei у чорний список через загрозу національній безпеці. Саме через ці санкції Google вирішила припинити співпрацю з Huawei.



Окрім смартфонів, Huawei є виробником обладнання для впровадження 5G, тож у США та Європі були певні домовленості та контракти з цього приводу. Однак, після скандалу, американські виробники закликали європейські компанії не співпрацювати з Huawei у впровадженні 5G в Європі.

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