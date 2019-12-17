Погралися і досить: Apple видалила з App Store додаток, який перетворював iPhone на iPod

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/ theverge

Rewound – додаток для музичного плеєра, який з'явився в App Store минулого тижня. Він пропонував користувачам низку скінів для програвач iPhone у стилі iPod Classic. Однак в Apple вирішили, що додаток надто добре копіює дизайн популярного плеєра.

У публікації в блозі Rewound автор додатку зазначив, що Apple видалила його, оскільки той копіював дизайн iPod і стягував гроші за функції Apple Music. На думку компанії користувачі могли б сплутати додаток з продуктами Apple.

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У блозі автор також звертає увагу, що у додатка був досить базовий інтерфейс, який не був схожий на додаток Apple, а класичні оболонки iPod не були попередньо встановлені. (Користувачі могли завантажити їх після того, як вже встановили додаток.)

Як виглядає додаток

Оболонки iPod виглядають дуже подібно до класичного дизайну Apple.

До  речі, додаток викликав чималий резонанс серед зацікавлених користувачів. Ентузіаста-розробника навіть похвалив колишній глава напрямку iPod в Apple Тоні Фаделл.

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Автор: Михайло Года
Теги: Техно Ґаджети Новини Техно Apple Додатки
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