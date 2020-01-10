Покупки в Steam значно зменшилися: деталі

Минулий рік став не дуже приємним для сервісу цифрової дистрибуції Steam. Експерти зазначили, що в 2019 році користувачі придбали вдвічі менше ігор, ніж в 2018 році.

Свіжі дані про успіхи магазину Valve традиційно надав ресурс SteamSpy.

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Нові ігри

Так, в 2019 році в сервісі вийшло 8 415 ігор, що лише на 248 найменувань більше, ніж в минулому році. Показник пригнічує, оскільки останні п'ять років щорічний приріст становив близько двох тисяч тайтлів. Такий великий розрив – серйозний привід похвилюватися.

Купівля ігор

З поширенням теж не все гаразд. Загальний показник продажів і безкоштовних активацій знизився майже в два рази: в 2018 році він становив 242 мільйони придбань, а в 2019 році впав до 127 мільйонів. До слова, в порівнянні з результатами за 2017 року, це і зовсім падіння в три з половиною рази – два роки тому статистика вказувала на 440 мільйонів активацій.



Статистика покупок в Steam з 2005 року

Таким чином, 2019 рік став для Steam найгіршим за останні 12 років, з 2008 року, коли в магазині було продано 71,6 мільйона ігор.

Неясно, як Valve буде викручуватися з ситуації, що склалася.

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