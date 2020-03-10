Поліція викрила банду хакерів, які крали гроші з банківських карт

У Києві правоохоронці викрили банду хакерів. Її учасники втручалися у роботу комп'ютерних систем банків і крали гроші не лише звичайних громадян, але й цілих організацій.

Хакери шукали вразливості в електронній системі банків і незаконно переказували гроші клієнтів на рахунки підставних осіб або ж переводили у криптовалюту, зазначили у пресцентрі Служби безпеки України.

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Аби робити незаконні операції в інтернеті, зловмисники створили бот-мережу з інфікованих комп'ютерів. Хакери викрадали з рахунків банків у середньому 30 мільйонів гривень на рік.

Загалом правоохоронці провели 10 обшуків у Києві та області, а також у Львові. Вони вилучили комп'ютерну техніку та мобільні пристрої, які використовували члени угрупування під час протиправної діяльності. Наразі усе обладнання направили на експертизу.

Незабаром зловмисникам мають оголосити про підозру. У разі доведення вини, хакерам загрожує покарання до 5 років в'язниці та штраф до 17 тисяч гривень.



Вилучене обладнання хакерів / Фото СБУ