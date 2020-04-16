Половину доходів вже втратили 70% українських компаній – дослідження

Українські компанії вже зазнали серйозного негативного впливу через пандемію коронавірусу та жорсткі карантинні обмеження, запроваджені, щоб її зупинити. Європейська Бізнес Асоціація провела опитування та зясувала, як коронавірус вплинув на доходи компаній.

Як свідчить дослідження, 50% опитаних вважають, що запровадження карантину є правильним рішенням з боку влади. Ще 7% вважають, що ці обмеження є занадто м'якими. Тим часом 36% респондентів назвали карантинні заходи в Україні надто жорсткими.

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Половина опитаних вважає, що обмеження щодо пандемії коронавірусу в нашій країні потрібно послаблювати.

Збитки через карантин

70% опитаних компаній вже заявили, що за час карантину вони втратили приблизно половину від своїх доходів. У 18% респондентів ситуація ще гірша – вони зазнали збитків до 75% від доходів. При цьому 2% компаній вже розглядають варіант закриття.

При цьому лише 10% опитаних компаній кажуть про збільшення доходів.

Компанії зазнають серйозних збитків через коронавірус / Скріншот

"Ми бачимо, що бізнес швидко адаптується до нових реалій та робить все, аби підтримати своїх співробітників. Проте результати опитування демонструють, що в деяких компаніях вже закінчується "запас міцності", і тривалого карантину вони можуть просто не витримати", – розповіла виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації Анна Дерев’янко.

До речі. 59% респондентів вже готові відновити роботу, але з урахуванням всіх правил індивідуального захисту. А 41% кажуть, що планують надалі працювати дистанційно, навіть якщо це буде передбачати зниження доходу.

Який вихід пропонує бізнес

Під час опитування представники компаній назвали 3 рішення, які допоможуть покращити ситуацію та зупинити падіння доходів.

Поліпшення системи діагностики вірусу, забезпечення країни тестами в достатній кількості.

Встановлення чітких правил щодо карантину та контроль за їх виконанням.

Зниження податкового навантаження на фонд оплати праці.

Наразі карантин в Україні оголосили до 24 квітня. Щоправда, представники влади не включають, що термін обмежень доведеться продовжити.

Станом на ранок 16 квітня в Україні лабораторно підтвердили 4161 випадок зараження коронавірусом. Внаслідок ускладнень від COVID-19 померли 116 людей. При цьому 186 українців успішно подолали вірус.

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