Популярну комп'ютерну гру This War of Mine можуть включити до шкільної програми. З такою ініціативою виступив прем'єр-міністр Матеуш Моравецки.

Цей симулятор виживання в умовах війни можуть додати у додатковий список шкільної літератури, передає Radiokrakow.pl.

Таким чином, вже у навчальному році 2020 – 2021 діти 2002 року народження і старше (тобто старше 18 років) матимуть доступ до гри.

Щоправда, спочатку питання будуть обговорювати разом з міністром освіти Даріушем Пьонтковськи. Загалом Кабмін планує реалізувати пілотну програму, поступово впроваджуючи нові ігри і надаючи технічну інфраструктуру для шкіл.

Мета

У прем'єр-міністра пояснюють, що ігри можна використовувати в начальній програмі в різних напрямках. Наприклад, у програмуванні, точних науках, а також для розвитку пізнавальних, художніх і музичних навичок у дітей.

Гра This War of Mine: відеотрейлер