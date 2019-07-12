Поляки відкривають ще один фонд для інвестицій в українські стартапи

Польський венчурний фонд bValue відкриває третій фонд для інвестицій у польські та українські проекти. Також в їхній інвестиційний регіон входять інші країни Центральної та Східної Європи: Білорусь, країни Балтійського регіону, Румунія, Угорщина і Болгарія.

Фонд вже має своїх представників в Україні.

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Виділені кошти. Капіталізація Фонду становить близько 14 мільйонів доларів. В стартапи на ранньому етапі розвитку будуть інвестувати від 100 000 євро, в більш зрілі – від мільйона євро. Інвестори будуть звертати увагу на технологічні стартапи з глобальними амбіціями.

Що відомо про bValue? Цей Фонд став одним з найбільш активних інвесторів в Україні в 2019 році. Зокрема, bValue був першим великим інвестором українсько-польського стартапу CallPage.



Стартап, який заснували троє українців, вже двічі залучав інвестиції bValue.

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