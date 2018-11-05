Поляки запустили програму для інвестиції стартапів: в пріоритеті українці

514 Читать новость на русском
Space3ac шукає українські старапи
Space3ac шукає українські старапи / kosmonauta.net

Польський акселератор Space3ac спільно і організацієюз Poland Prize запустили спільну програму для стартапів з сусідніх країн. Цікаво, що самі організатори наголошують – в пріоритеті українські проекти.

Про це пише видання ain.ua.

Ця програма передбачає грант, розміром до 45 000 євро, ще 12 500 євро у вигляді послуг, а також місце в коворкінгу, допомогу з переїздом та реєстрацією фірми.

Читайте також: Як розкрутити свій стартап і вигідно продати себе інвестору: інтерв'ю з експерткою

Запуск проекту відбудеться у польському місті Гданськ і триватиме 3 місяці. Для ініціаторів стартапу проведуть воркшопи та заняття з бізнес-менторами, технічними експертами та інвесторами.

Першими клієнтами стартапу стануть місцеві партнери. Важливо, що аби стати учасником не обов'язково мати зареєстровану фірму чи готовий продукт. Учаснику потрібно вибрати одну з описаних на сайті проблем і запропонувати її рішення, а вже під час програми зробити перший прототип. Найзатребуваніші теми, що цікаві організаторам, – Data Science, Prop Tech, транспорт і логістика. \

Подати заявку можна на сайті організації до кінця листопада.

Що таке акселератор? Це організація, яка надає вагому підтримку стартапам в першу чергу інвестиціями, а також знаннями, досвітом тощо. Все для того, аби втілити проект в життя.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Інтернет Новини Польщі Інвестиції
Джерело: Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Найкращі ігри жовтня 2018: огляд Red Dead Redemption 2, Call of Duty: Black Ops 4
4 листопада 20:02 Найкращі ігри жовтня 2018: огляд Red Dead Redemption 2, Call of Duty: Black Ops 4
Анастасія Можаровська 1038
Які смартфони Xiaomi мають модуль NFC та чому це потрібно
4 листопада 16:03 Які смартфони Xiaomi мають модуль NFC та чому це потрібно
Блог Медіа 1325
Люди будуть працювати на Марсі і повертатись на Землю – в NASA тестують нову технологію
2 листопада 23:03 Люди будуть працювати на Марсі і повертатись на Землю – в NASA тестують нову технологію
1660
Чому ціни на продукцію Apple в Україні цілком адекватні
1 листопада 12:00 Чому ціни на продукцію Apple в Україні цілком адекватні
Артем Овдієнко 930
Чому впала російська ракета "Союз"
31 жовтня 12:04 Чому впала російська ракета "Союз"
1166
Презентація Apple 30 жовтня: які новинки представила компанія
30 жовтня 15:57 Презентація Apple 30 жовтня: які новинки представила компанія
775
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук