Поляки запустили програму для інвестиції стартапів: в пріоритеті українці

Польський акселератор Space3ac спільно і організацієюз Poland Prize запустили спільну програму для стартапів з сусідніх країн. Цікаво, що самі організатори наголошують – в пріоритеті українські проекти.

Про це пише видання ain.ua.

Ця програма передбачає грант, розміром до 45 000 євро, ще 12 500 євро у вигляді послуг, а також місце в коворкінгу, допомогу з переїздом та реєстрацією фірми.

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Запуск проекту відбудеться у польському місті Гданськ і триватиме 3 місяці. Для ініціаторів стартапу проведуть воркшопи та заняття з бізнес-менторами, технічними експертами та інвесторами.

Першими клієнтами стартапу стануть місцеві партнери. Важливо, що аби стати учасником не обов'язково мати зареєстровану фірму чи готовий продукт. Учаснику потрібно вибрати одну з описаних на сайті проблем і запропонувати її рішення, а вже під час програми зробити перший прототип. Найзатребуваніші теми, що цікаві організаторам, – Data Science, Prop Tech, транспорт і логістика. \

Подати заявку можна на сайті організації до кінця листопада.

Що таке акселератор? Це організація, яка надає вагому підтримку стартапам в першу чергу інвестиціями, а також знаннями, досвітом тощо. Все для того, аби втілити проект в життя.

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