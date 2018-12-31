Помер засновник Ciklum Торбен Майгаард

260 Читать новость на русском
Помер Торбен Майгаард
Помер Торбен Майгаард / igate.com.ua

На 49 році життя помер відомий програміст, засновник компанії Ciklum Торбен Майгаард. Ця компанія є однією з найбільших аутсорсингових IT-компаній в Україні.

Інформацію про смерть повідомив генеральний директор компанії RealityClash Мортен Ронгаард.

В мережі також з'явилось фото листа, розісланого всередині компанії. Там сказано, що Торбен Майгаард помер цієї ночі. У Ciklum вражені сумною звісткою про смерть творця, тож поки не роблять ніяких публічних заяв.

Читайте також:  Як виглядає львівський IT-шник та на що витрачає зарплату: цікава статистика

Про причини смерті поки нічого невідомо. Хто займе крісло Торбена Майгаарда в головному київському офісі Ciklum теж нічого невідомо.

Хто такий Торбен Майгаард? Він був засновником великої аутсорсингової компанії Ciklum, яка має представництво в декількох країнах, зокрема і в Україні. Також Майгаард став виконавчим продюсером фільму "Моя земля" (Under sandet), який був номінований на Оскар від Данії в категорії "Найкращий фільм іноземною мовою".

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно

Теги: Техно IT-бізнес Втрати
Джерело: Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Найкращі смартфони грудня – рейтинг Техно 24
3 січня 21:02 Найкращі смартфони грудня – рейтинг Техно 24
1864
ТОП-5 фільмів та мульфільмів про роботів, які варто побачити кожному
2 січня 21:05 ТОП-5 фільмів та мульфільмів про роботів, які варто побачити кожному
Анастасія Можаровська 1707
Найкращий бюджетник: який недорогий смартфон був найкращим у 2018 році – опитування
1 січня 13:03 Найкращий бюджетник: який недорогий смартфон був найкращим у 2018 році – опитування
4002
Який смартфон можна вважати найкращим у 2018 році: опитування
31 грудня 2018 08:07 Який смартфон можна вважати найкращим у 2018 році: опитування
4186
Найкращі ґаджети 2018 року – рейтинг Техно 24
30 грудня 2018 16:02 Найкращі ґаджети 2018 року – рейтинг Техно 24
Ірина Полицька 3172
Найочікуваніші ігри 2019 року
30 грудня 2018 12:00 Найочікуваніші ігри 2019 року
Михайло Года 1460
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук