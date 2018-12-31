Помер засновник Ciklum Торбен Майгаард

На 49 році життя помер відомий програміст, засновник компанії Ciklum Торбен Майгаард. Ця компанія є однією з найбільших аутсорсингових IT-компаній в Україні.

Інформацію про смерть повідомив генеральний директор компанії RealityClash Мортен Ронгаард.

В мережі також з'явилось фото листа, розісланого всередині компанії. Там сказано, що Торбен Майгаард помер цієї ночі. У Ciklum вражені сумною звісткою про смерть творця, тож поки не роблять ніяких публічних заяв.

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Про причини смерті поки нічого невідомо. Хто займе крісло Торбена Майгаарда в головному київському офісі Ciklum теж нічого невідомо.

Хто такий Торбен Майгаард? Він був засновником великої аутсорсингової компанії Ciklum, яка має представництво в декількох країнах, зокрема і в Україні. Також Майгаард став виконавчим продюсером фільму "Моя земля" (Under sandet), який був номінований на Оскар від Данії в категорії "Найкращий фільм іноземною мовою".

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