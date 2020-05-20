Помста за Huawei: Китай готує свій чорний список американських компаній

Нещодавно Дональд Трамп продовжив санкції проти китайського техногіганта Huawei. Як пишуть ЗМІ, Китай вже готує свій “чорний список”, до якого увійдуть американські технологічні компанії.

Як передає Gizmochina, у список ненадійних організацій Міністерства торгівлі Китаю (MOFCOM) планують додати "іноземні організації, фізичні особи та компанії, які вживають дискримінаційних заходів з некомерційних причин, дії яких становлять загрозу для бізнесу китайських компаній".

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Інсайдери повідомляють, що у список потраплять ті американські компанії, які значною мірою залежать від Китаю. Зокрема, до списку потраплять:

Apple

Qualcomm (виробник процесорів)

Cisco (найбільший у світі виробником мережевого обладнання)

Boeing.

Зауважимо, що Китай є важливим ринком для цих компаній, тож запровадження санкцій стане для них серйозним ударом.

Погроза від Meizu

Колишній виконавчий директор та співзасновник компанії Meizu Лі Нан додав, що китайські компанії мають перестати використовувати для виробництва смартфонів американські комплектуючі, наприклад процесори Qualcomm і сервіси Google.

Як приклад, він назвав смартфон Meizu Blue Charm Metal, в якому не було жодної технології американського виробництва. Він працював процесорі MediaTek X10 та під управлінням операційної системи YunOS, розробленої Alibaba Group. В Китаї цей смартфон став дуже успішним.

Конфлікт між Huawei та американською владою почався навесні 2019 року. Трамп вніс компанію у "чорний список". 14 травня 2020 США продовжив санкції проти Huawei ще на рік.

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Компанії заборонили співпрацю з американськими компаніями, серед яких Google, тож нові смартфони китайського виробника залишилися без GMS (Google Mobile Services).

Huawei розробили власні сервіси HMS (Huawei Mobile Services) та фірмовий магазин додатків AppGallery та продовжують активно розвивати цей напрямок.

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