Понад мільярд смартфонів на Android опинилися в небезпеці: деталі

Нині потенційно уразливими для атак хакерів є понад мільярд пристроїв, які працюють під управлінням операційної системи Android. Про це свідчить нове дослідження щодо безпеки смартфонів.

Як передає .pcpop.com мова йде про смартфони і планшети, на яких встановлені всі версії Android до сьомої, а саме:

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Marshmallow (2015),

Lollipop (2014 року),

KitKat (2013),

Jellybean (2012),

Gingerbread (2010),

Ice Cream Sandwich (2011).

А це приблизно 40% Android-пристроїв у всьому світі. При цьому найбільше ризикують користувачі, що мають встановлену ОС ​​Android 4.

Як виправити ситуацію

Фахівці з безпеки рекомендують власникам таких смартфонів оновити системи безпеки. Якщо ж це недоступно, то краще замінити пристрій на новішу версію, адже ви ризикуєте стати жертвами зловмисників.

Як відомо, більшість версій смартфонів на Android підтримуються виробником всього кілька років, після чого пристрої стають уразливими для хакерів. Багато телефонів, які були флагманами 5 років тому, вже не підтримують нові версії Android.

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