24 Канал Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Понад мільярд смартфонів на Android опинилися в небезпеці: деталі

- Читать новость на русском
Смартфони на Android опинилися в небезпеці / tech.informator.ua

Нині потенційно уразливими для атак хакерів є понад мільярд пристроїв, які працюють під управлінням операційної системи Android. Про це свідчить нове дослідження щодо безпеки смартфонів.

Як передає .pcpop.com мова йде про смартфони і планшети, на яких встановлені всі версії Android до сьомої, а саме:

Цікаво: Як зручно перенести дані між iPhone і Android: детальна інструкція

  • Marshmallow (2015),
  • Lollipop (2014 року),
  • KitKat (2013),
  • Jellybean (2012),
  • Gingerbread (2010),
  • Ice Cream Sandwich (2011). 

А це приблизно 40% Android-пристроїв у всьому світі. При цьому найбільше ризикують користувачі, що мають встановлену ОС ​​Android 4.

Як виправити ситуацію

Фахівці з безпеки рекомендують власникам таких смартфонів оновити системи безпеки. Якщо ж це недоступно, то краще замінити пристрій на новішу версію, адже ви ризикуєте стати жертвами зловмисників.

Як відомо, більшість версій смартфонів на Android підтримуються виробником всього кілька років, після чого пристрої стають уразливими для хакерів. Багато телефонів, які були флагманами 5 років тому, вже не підтримують нові версії Android.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Шевченко та жінки: відверто про особисте життя генія
сьогодні
Автор: Ірина Полицька
Теги: Новини Техно Android Техно Інтернет
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
8 березня 22:02 Які технологічні зміни відбудуться в Україні через 10 років, – прогноз експерта Microsoft
Ірина Полицька
7 березня 22:06 Через коронавірус скасовують техно презентації та виставки: список подій
Анастасія Можаровська
4 березня 21:25 Михайло Федоров: від студентського мера до міністра цифрової трансформації
Ірина Поліщук
3 березня 08:06 Як завантажити музику на iPhone: перевіряємо найпопулярніші способи
Анастасія Можаровська
1 березня 18:02 Для чого переплачувати: 5 недорогих смартфонів до трьох тисяч гривень
Ірина Полицька
Новини
Більше новин
Залиште відгук