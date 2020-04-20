Попит на продукцію Amazon продовжує зростати: довелось знизити обсяг продажів

Ми вже неодноразово писали, який серйозний збиток пандемія коронавірусу завдала світовій економіці. Однак, у деяких компаній прибуток навпаки зростає. В Amazon прибутки і замовлення зростають такими темпами, що магазин не справляється із кількістю цих замовлень.

Як передає New York Post, інтернет-магазин Amazon змушений знизити обсяг продажів через велику кількість замовлень.

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Як пояснили у компанії, зараз у них пріоритетами є предмети домашнього вжитку, медичні товари та інші товари першої необхідності.

Чим пожертвував магазин

Amazon вже скасував традиційні акції зі знижками до Дня матері 10 травня і Дня батька 21 червня. Також компанія вирішила відмовитись від масштабного розпродажу Prime Day.

На сайті також зняли рекомендації, які раніше спонукали покупців замовляти більше товарів.

"Зазвичай ми намагаємося продавати якомога більше. Але вся наша мережа зараз настільки перевантажена одними дезінфікуючими засобами і туалетним папером, що у нас немає можливості обслуговувати інші запити", – розповідає співробітник компанії.

Як додав CEO компанії Джефф Безос, пік стався несподівано, тож створив серйозні проблеми з нашими постачальниками і мережею доставки.

Прибуток росте

15 квітня акції Amazon зросли в ціні на 5,3% й сягнули свого рекордно показника. Безос зміг збільшити свої доходи на 24 мільярди доларів через коронавірус. У Amazon також заявили, що наймають 75 тисяч нових працівників – це здебільшого працівники складів.

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