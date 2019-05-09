Популярна гра Apex Legends вийде на iOS та Android

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Apex Legends вийде на iOS та Android
Apex Legends вийде на iOS та Android / Фото з вільних джерел

Компанія Electronic Arts зробила не одну гучну заяву під час звіту щодо квартального прибутку. Видавець ігор оголосив що найпопулярніша гра 2019 року в жанрі "королівська битва" Apex Legends вийде на iOS та Android.

Як повідомляє The Verge, EA не розкрила жодних подробиць про те, якою буде мобільна версія Apex Legends.

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Відомо, що Electronic Arts має намір наздогнати конкуруючі гри Fortnite і PUBG, які доступні на мобільних пристроях і користуються неймовірною популярністю серед гравців по всьому світу.

Якою буде мобільна Apex Legends? Мобільна версія Apex Legends точно виявиться безкоштовною, як і оригінальна версія гри. Також гравці вправі очікувати практично ідентичного ігрового процесу в порівнянні з оригінальною грою.

Трейлер гри Apex Legends – дивіться відео

Конкуренти Apex Legends – Fortnite і PUBG – славляться відмінно оптимізованим ігровим процесом на мобільних пристроях. EA буде просто зобов'язана випустити схожу за якістю гру.

Дата виходу. Очікується, що Apex Legends для iOS та Android вийде до кінця 2019 року.

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Теги: Техно Новини Техно Ігри Electronic Arts iOS Android
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