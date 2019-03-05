Популярна гра призводить до збою PlayStation 4

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Гра призводить до поломки PlayStation 4
Гра призводить до поломки PlayStation 4 / independent.co.uk

Нова популярна гра Anthem призводить до помилки в роботі PlayStation 4. На онлайновому сервісі Reddit та у Twitter користувачі вже залишили чимало негативних відгуків.

Як інформує ixbt.com, під час гри PlayStation 4 з'являється критична помилка CE-36329-3, після чого консоль відключається. При цьому у деяких випадках користувачам доводиться заново налаштовувати ігрову систему і вводити свої дані.

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Більше того, користувач під ніком TheMadTitanGauntlet пише, що після помилки CE-36329-3 його консоль PlayStation 4 більше не змогла увімкнутись.

Цікаво, що проблема виникає лише з консоллю від Sony, адже із Xbox One такої проблеми не виникає.

Реакція Sony. У японській компанії наразі займаються збором даних, аби зрозуміти цілісну картину. Про компенсацію постраждалим геймерам поки нічого не говорять.

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blog_ava
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Теги: Новини Техно Техно Ігри PlayStation
Джерело: 24 Канал
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