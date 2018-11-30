Популярна телекомпанія випустить шоу про "битву" SEGA та Nintendo

Портал Nerdist повідомив, що голлівудська телекомпанія випустить телевізійну адаптацію однієї з найбільш драматичних та напружених історій розважальної індустрії. Сюжет нового фільму буде зав'язаний навколо протистояння ігрових приставок SEGA та Nintendo, а в основу ляже книга "Консольні війн".

Про це повідомляє 4PDA.

Читайте також: Sony PlayStation 5: відома ймовірна дата релізу та ціна ігрової консолі

Голлівуд має особливу пристрасть до величезних грошей, протиборства гігантів і знакових елементів поп-культури, а де, як не в ігровій індустрії, шукати все це разом?



Ігрова приставка SEGA / Фото: unsplash

Книга "Консольні війни. SEGA, Nintendo і битва, котра визначила ціле покоління" докладно і барвисто описує найважливіший період в історії геймдева, а тому на неї звернули увагу кінокомпанії. Спритнішим за всіх виявився телевізійний підрозділ Legendary.



Ігрова приставка Nintendo / Фото: unsplash

Над ТВ-адаптацією буде працювати значна команда. Режисерське крісло дісталося Джордану Вот-Робертсу, відомому за фільмом "Конг: Острів черепа". Сценарій пілотної серії доручили Майку Розоліо, який працював над "Американським вандалом". Виконавчими продюсерами виступлять відразу кілька зірок, серед яких Сет Роген ( "Донні Дарко", "Стів Джобс") та Еван Голдберг ( "Проповідник", "Кінець світу 2013: Апокаліпсис по-голлівудськи").

Щоправда, наразі інформації про терміни виходу шоу або кількості епізодів поки немає.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно