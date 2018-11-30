Популярна телекомпанія випустить шоу про "битву" SEGA та Nintendo

81 Читать новость на русском
Телекомпанії випустять шоу про "битву" SEGA та Nintendo
Телекомпанії випустять шоу про "битву" SEGA та Nintendo / unsplash

Портал Nerdist повідомив, що голлівудська телекомпанія випустить телевізійну адаптацію однієї з найбільш драматичних та напружених історій розважальної індустрії. Сюжет нового фільму буде зав'язаний навколо протистояння ігрових приставок SEGA та Nintendo, а в основу ляже книга "Консольні війн".

Про це повідомляє 4PDA.

Читайте також: Sony PlayStation 5: відома ймовірна дата релізу та ціна ігрової консолі

Голлівуд має особливу пристрасть до величезних грошей, протиборства гігантів і знакових елементів поп-культури, а де, як не в ігровій індустрії, шукати все це разом?

SEGA
Ігрова приставка SEGA / Фото: unsplash

Книга "Консольні війни. SEGA, Nintendo і битва, котра визначила ціле покоління" докладно і барвисто описує найважливіший період в історії геймдева, а тому на неї звернули увагу кінокомпанії. Спритнішим за всіх виявився телевізійний підрозділ Legendary.

Nintendo
Ігрова приставка Nintendo / Фото: unsplash

Над ТВ-адаптацією буде працювати значна команда. Режисерське крісло дісталося Джордану Вот-Робертсу, відомому за фільмом "Конг: Острів черепа". Сценарій пілотної серії доручили Майку Розоліо, який працював над "Американським вандалом". Виконавчими продюсерами виступлять відразу кілька зірок, серед яких Сет Роген ( "Донні Дарко", "Стів Джобс") та Еван Голдберг ( "Проповідник", "Кінець світу 2013: Апокаліпсис по-голлівудськи").

Щоправда, наразі інформації про терміни виходу шоу або кількості епізодів поки немає.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Інтернет Ігри
Джерело: Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
ZTE представила ще один потужний ігровий смартфон – Nubia Red Magic Mars
29 листопада 12:08 ZTE представила ще один потужний ігровий смартфон – Nubia Red Magic Mars
419
Смартфони з найкращою камерою – рейтинг Техно 24
28 листопада 20:04 Смартфони з найкращою камерою – рейтинг Техно 24
4422
5 найцікавіших блогерів-геймерів YouTube
28 листопада 18:02 5 найцікавіших блогерів-геймерів YouTube
495
Що у смартфонах ламається найчастіше
26 листопада 08:04 Що у смартфонах ламається найчастіше
1597
Як обрати смартфон для ігор: корисні поради
25 листопада 20:08 Як обрати смартфон для ігор: корисні поради
1119
Чорна п'ятниця в інтернет-магазинах: 5 типів шахрайств, на яких можна обпектись
23 листопада 09:03 Чорна п'ятниця в інтернет-магазинах: 5 типів шахрайств, на яких можна обпектись
2625
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук