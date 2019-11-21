Популярні додатки камери можуть слідкувати за користувачами: хто під загрозою

Відкритість операційної системи Android має не лише переваги, але й суттєві недоліки. Приміром, в додатку камери кількох великих виробників, включаючи Google, виявили уразливість, яка дає змогу зловмисникам слідкувати за користувачами.

Уразливість з кодовою назвою CVE-2019-2234 виявила група дослідників компанії Checkmarx в додатках камер Google і Samsung, повідомляє Gadgets.

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Що відомо про уразливість

"Дірка" дає змогу хакерам робити фотографії і знімати відео на камеру смартфона в таємниці від власника, а потім пересилати весь відзнятий матеріал на віддалені сервера. Разом з цим зловмисники отримують інформацію про місцезнаходження користувача, так як вона "вшита" в фотографії.

Для доступу до камери смартфона на нього попередньо має бути завантажено шкідливий додаток. Як з'ясували фахівці з безпеки, будь-яка програма з доступом до сховища пристрою здатна робити фотографії або відеозаписи навіть при вимкненому або заблокованому екрані, а значить користувач навіть не дізнається, що за ним стежать.

Як працює уразливість

В якості демонстрації уразливості фахівці створили додаток погоди, який для своєї роботи запитує доступ до сховища пристрою. Отримавши цей дозвіл, програма змогла отримати доступ і до камери смартфона, роблячи в фоні фотографії та пересилаючи їх на віддалений сервер. Як повідомляється, ця вразливість існує з релізу Android 6.0 Marshmallow, тобто з 2015 року.

Вирішення проблеми

Співробітники Checkmarx повідомили в Google про свою знахідку ще 4 липня цього року, після чого пошуковий гігант в тому ж місяці випустив оновлення свого додатку Google Camera. Samsung також підтвердила наявність даної проблеми і випустила відповідний апдейт.

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Таким чином, користувачам додатків камер від цих компаній варто оновитися до актуальної версії, щоб не стати жертвами шахраїв.

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