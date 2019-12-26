Популярний додаток ToTok виявився шпигунською розробкою ОАЕ

Відомий месенджер ToTok, яким користуються мільйони користувачів, насправді був шпигунською програмою, розробленою владою ОАЕ.

Про це пише New York Times. Застосунок офіційно представили кілька місяців тому. За цей час його завантажили із магазинів додатків Apple і Google мільйони користувачів по всьому світу.

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Минулого тижня ToTok став одним із найбільш завантажуваних застосунків у США.

Чому месенджер такий популярний

В Об’єднаних Арабських Еміратах для використання технології VoIP (передавання голосу через інтернет) необхідний дозвіл держави. Такі популярні месенджери як WhatsApp, Skype та інші такого дозаолу не отримали.

Відтак, єдиною альтернативою тут став ToTok.

Справжня правда про додаток

Однак влада ОАЕ використовувала ToTok для передачі звуку й зображення зі смартфонів користувачів, а також для відстеження їх пересувань.

Компанія з ОАЕ Breej Holding, що розробила месенджер, пов’язана з DarkMatter, фірмою з Абу-Дабі, яка спеціалізується на кібернетичній розвідці й хакерській діяльності.

Як пишуть журналісти, ToTok був створений для масового спостереження, він працює за принципом інших популярних додатків, а відтак може відстежувати місцезнаходження користувачів. ToTok також отримує доступ до мікрофонів користувачів, камер, календаря та інших даних.

Наразі ToTok вже видалили з App Store і Google Play. При цьому його можна завантажити з офіційного сайту програми.

Розробники месенджера звинувачення в шпигунстві заперечують.

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