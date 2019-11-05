Airbnb запрацював українською: сервіс оренди житла додав підтримку нових мов

Сервіс оренди житла Airbnb запрацював українською. Крім української, додали албанську, вірменську, болгарську, естонську, латвійську та низку інших мов. Сервіс є дуже популярним у світі. Він допомагає туристам винайняти будинки, квартири, кімнати або ліжка у більш ніж 190 країнах світу.

Завдяки тому, що Airbnb став доступний ще 31 мовою світу сервісом відтепер можуть користуватися близько 4 мільярдів людей. Про це інформує FastCompany.

Цікаво: Сервіс Airbnb припиняє оренду житла для вечірок через стрілянину в США

До цього Airbnb запустив сервіс оренди VIP-житла. Там додали опцію, згідно з якою для своїх подорожей чи проживання можна орендувати віллу, замок або острів за 1 мільйон доларів на тиждень.

Що ще відомо про Airbnb?

Це онлайн-сервіс з розміщення, пошуку та короткострокової оренди житла по всьому світі;

назва розшифровується як AirBed and Breakfast – "надувний матрац та сніданок";

після реєстрації на сайті користувачі мають можливість здати своє житло за певну ціну, Airbnb бере собі певний відсоток від цієї суми. Таким чином і відбувається монетизація ресурсу;

Як виникла ідея створення такого сервісу? Ідея сервісу народилася у 2007 році у двох молодих дизайнерів Браяна Ческі та Джо Гебіа, які винаймали квартиру у Сан-Франциско. В цей час у місті проходила дизайнерська конференція, а у мешканців були проблеми із оплатою проживання. Вони придумали здавати спальні місця на надувних матрацах на підлозі, разом із цим вони пропонували клієнтам сніданок. Сервіс був спрямований на тих людей, які не могли собі дозволити проживання в готелі.

Через рік в мережі з’явився онлайн-сервіс Airbnb;

він почав стрімко розвиватися і в листопаді 2010-го отримав інвестиції в розмірі 7 мільйонів доларів;

у лютому 2011 оголосив досягнення позначки в 1 мільйон бронювань.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно