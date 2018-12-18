PornHub назвав найпопулярніші операційні системи серед користувачів ресурсу

Команда одного із найпопулярніших в світі ресурсу із дорослим відео PornHub опублікувала статистику популярних операційних систем серед користувачів. До списку увійшли різні версії Android-пристроїв та девайсів із iOS.

Про це повідомляється на офіційному сайті DailyTech.

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Серед Android-пристроїв найчастіше на PornHub заходять користувачі Android Oreo, на частку цієї операційної системи припадає 41,28% всього трафіку. На другому місці розташувалася Nougat з 24,66%, а на третьому – Marshmallow з 16,21%. Найсвіжіша Android Pie зайняла тільки шосте місце з 2,78% трафіку, його все ще обганяє п'ятирічна Android KitKat.



Найпопулярніші версії Android

Що стосується користувачів iPhone та iPad, то домінує тут найновіша iOS 12 з часткою 73,33%, на другому місці розташувалась iOS 11 з 21,21%, а на третьому – iOS 10 з 3,87%.



Найпопулярніші версії iOS

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