PornHub опублікував підсумки 2019 року: що шукали та дивились українці

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PornHub опублікував підсумки 2019 року / Фото з вільних джерел

Ресурс PornHub опублікував підсумки 2019 року у статистиці. Примітно, що цьогоріч українці знову принесли більше трафіку, ніж росіяни, однак за кількістю переглядів не посунулися вперед.

Загальна статистика

До теми: Яке порно дивляться користувачі iOS та Android – дослідження

За даними ресурсу PornHub, лідером за переглядами і надалі залишаються США, на друге місце піднялася Японія, таким чином посунувши Великобританію на третю сходинку.

Цікаво, що в 2019 році Індія увійшла до трійки лідерів за переглядами на PornHub, однак цього року вона втратила 12 позицій і посіла 15 сходинку (одразу перед Україною).


В якій країни найбільше дивилися порно


Які жанри найпопулярніші на PornHub

Цьгоріч жінки найбільше цікавились категоріями Lesbian, Popular With Women та Japanese. А чоловіки – Japanese, Amateur та Mature.


Розподіл категорій між чоловіками та жінками

Статистика по Україні

Що стосується українських користувачів PornHub, то в 2019 році їх цікавили дещо інші запити. Українці найбільше шукали sex, anime та BDSM. Серед запитів найбільше приросту в категоріях gangbang (778%), femdom (660%) та public (571%)

Серед категорій суттєвих змін немає: як і минулого року користувачів цікавить "хентай", MILF, та "анал". В 2019 році українці зацікавились категорією Russian (686%), Fisting (197%), Bisexual (162%).


Що найбільше шукали та дивились українці на PornHub

З детальним звітом PornHub можна ознайомитися на офіційному сайті ресурсу.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Інтернет Новини Техно Порно
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