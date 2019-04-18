Pornhub представив серію відео із "бджолиним порно"

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Pornhub представив серію відео із "бджолиним порно"
Pornhub представив серію відео із "бджолиним порно" / unsplash

Один із найпопулярніших порносайтів у світі Pornhub запустив онлайн-проект. Він націлений на збереження бжіл у природі. Зокрема, Pornhub представив серію відео у жанрі – "природне порно" або секс у природі – про запилення квіток бджолами.

Деталі про проект. Як повідомляється на офіційному сайті Pornhub, з кожного перегляду жертвуватиме кошти благодійним фондам, які допомагають врятувати бджіл.

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Відео на тему сексу в природі озвучували зірки порноіндустрії – Абелла Дейнджер, Кіра Нуар, Брет Россі, Данте Колл та інші.

Серія роликів про "природний секс" – дивіться відео

Причина такого рішення. Відзначимо, що поштовхом до створення такої серії відео стали масові повідомлення про вимирання бджіл у різних куточках світу. Причина такого явища – використання фермерами гербіцидів та інших хімікатів.

Річ у тім, що бджоли – головні запилювачі плодоносних рослин. Без їхньої участі врожаї знижуються від 50% до 70%. Тому вимирання бджіл по всьому світу, а особливо в Північній Америці, в найближчі роки цілком може призвести до продовольчої кризи.

Ось чому в Pornhub ми хочемо, аби всі мали чудовий секс, навіть природа,
– стверджують автори проекту.

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Теги: Техно Інтернет Новини Техно Порно
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