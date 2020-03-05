PornHub випустив перший непорнографічний фільм

Один із найпопулярніших порноресурсів у світі – PornHub – випустив фільм. Цікаво, що ця картина не має порнографічної тематики.

Як пише видання Variety, йдеться про документальний фільм "Вимагання" (Shakedown).

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Режисером картини виступила концептуальна американська художниця та режисерка Лейла Вайнрауб.

Про що фільм

Це історія спільноти чоловіків і жінок з стрип-клубів Лос-Анджелеса. Фільм складається з роликів, які Вайнрауб знімала протягом 15 років.

"Цей фільм відображає плани Pornhub щодо підтримки митців. Ми хочемо, аби нас сприймали як платформу для кураторів і художників. Ми помітили, що художники нерідко завантажують на наш сайт свій контент, який не можна публікувати на YouTube або Vimeo, адже правила цих майданчиків забороняють оголене тіло", – пояснив бендменеджер Pornhub Алекс Кляйн.

Кадр з фільму Shakedown

Прем’єра "Вимагання" відбулася в 2018 на Берлінському кінофестивалі. Режисерка організовувала покази у лондонській галереї Tate та нью-йоркській MoMA PS1. Улітку 2020 року стрічка буде доступною також на iTunes.

Наразі фільм вже можна безкоштовно подивитися на сайті PornHub.

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