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Pornhub запустив новий сайт Scrubhub: порнозірки миють руки

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Scrubhub: новий сайт від Pornhub / rozetked.me

Популярний порнографічний сервіс Pornhub спільно з Amazon Dating запустили ще один сайт – Scrubhub. Це пародійний ресурс - на роликах, розміщених тут, знаменитості і звичайні люди миють руки.

Scrubhub – є буквально пародією на Pornhub. Усі ролики та жанри сайту мають назви, стилізовані під порносайт ("Ця матуся готова увімкнути гарячу воду", "Дівчина миє великі руки", "Молодий аматор стає рукатим у моєму готельному номері").

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Попри грайливі назви, люди на відео дійсно просто миють руки.Контент на цьому сайті доступний для всіх, без вікового обмеження.

У проєкті взяли участь як порнозірки, так і запрошені актори та співаки: Аса Акіра, Анджела Уайт, Остін Вульф, Аріана Гранде. Крім відео вони знімаються в прямих ефірах 2 рази в день, в яких теж миють руки.

На Scrubhub зірки буквально миють руки / Скріншот

Допомога під час пандемії

Раніше Pornhub вирішив зробити безкоштовний преміум-доступ до свого сайту для всіх. Таким чином сервіс намагається заохотити людей не виходити здому та зупинити поширення коронавірусу.

Користувачі по всьому світу зможуть використовувати сервіс безкоштовно до 23 квітня, доки у більшості країн діятиме карантин.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Техно Інтернет Порно Новини Техно
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