Pornhub збирається повернути у Tumblr "контент для дорослих"

Компанія Verizon планує продати свій сервіс блогів Tumblr. Одним із ймовірних покупців може стати компанія Pornhub, яка займається розповсюдженням "контенту для дорослих".

Причини продажу. Як повідомляє The Wall Street Journal, головною причиною продажу Tumblr стало зниження трафіку після блокування порно контенту.

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У грудні минулого року сервіс мікроблогів Tumblr ввів заборону на контент для дорослих. Це було зроблено після того, як додаток сервісу було видалено з App Store через дитячу порнографію.

Під заборону потрапили фотографії, відео і GIF-анімації. Tumblr почав приховувати подібні публікації і робити їх видимими тільки для автора. А вже через три місяці після цього платформа втратила майже 30% трафіку.

Pornhub хоче придбати сервіс блогів. Можливим продажем Tumblr зацікавилася компанія Pornhub. Її представники заявили, що хотіли б повернути на майданчик "дорослий контент". У Verizon поки не прокоментували заяву Pornhub.

За скільки продадуть Tumblr? Відзначимо, у 2013 році Verizon заплатила за Tumblr 1,1 мільярда доларів. Яку суму компанія планує виручити від можливої ​​угоди наразі не повідомляється.

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