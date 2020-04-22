Портал Jooble запустив сторінку з найактуальнішими професіями під час карантину
Український агрегатор вакансій Jooble додав нову сторінку з пропозиціями найактуальніших професій в період карантину. Проєкт запустили під назвою "Руки".
Наразі на сторінці Jooble розміщено 5 000 пропозицій про роботу.
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"Ми збираємо актуальні вакансії, які мають попит під час карантину. Рюкзак, викрутка, автомобільне кермо чи комп'ютер – кожна справа передбачає свій інструмент, але всіх об'єднує однаково велике значення для суспільства", – сказано на сайті.
Які вакансії
Пропозиції щодо роботи на сайті розподілили у таких категоріях:
- Робота в доставці;
- Робота в супермаркеті;
- Робота на складі.
У користувачів також є можливість вибрати бажану компанію і відфільтрувати пропозиції.
При цьому у компанії наголошують, що наразі це не вся робота, яка зараз так потрібна в Україні.
Безробіття в Україні
Через карантинні обмеження в Україні різко зростає кількість безробітних. Всього за місяць кількість безробітних зросла на 1 – 1,3 мільйона людей.
Наразі в Україні офіційно зареєстровано понад 400 тисяч безробітних. При цьому експерти кажуть, що фактична цифра значно більша. Зараз рівень безробіття найвищий за останні 15 років.
Ситуація з безробінням в Україні / 24 канал
Роботу втратили ті, хто неформально працював у сферах, діяльність яких тимчасово призупинили на час карантину.
У зв'язку з цим Кабмін встановив допомогу щодо часткового безробіття на період карантину – він складе дві третини окладу, але не більше ніж мінімальна зарплата.
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