Портал Jooble запустив сторінку з найактуальнішими професіями під час карантину

Український агрегатор вакансій Jooble додав нову сторінку з пропозиціями найактуальніших професій в період карантину. Проєкт запустили під назвою "Руки".

Наразі на сторінці Jooble розміщено 5 000 пропозицій про роботу.

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"Ми збираємо актуальні вакансії, які мають попит під час карантину. Рюкзак, викрутка, автомобільне кермо чи комп'ютер – кожна справа передбачає свій інструмент, але всіх об'єднує однаково велике значення для суспільства", – сказано на сайті.

Які вакансії

Пропозиції щодо роботи на сайті розподілили у таких категоріях:

Робота в доставці;

Робота в супермаркеті;

Робота на складі.

У користувачів також є можливість вибрати бажану компанію і відфільтрувати пропозиції.

При цьому у компанії наголошують, що наразі це не вся робота, яка зараз так потрібна в Україні.

Безробіття в Україні

Через карантинні обмеження в Україні різко зростає кількість безробітних. Всього за місяць кількість безробітних зросла на 1 – 1,3 мільйона людей.

Наразі в Україні офіційно зареєстровано понад 400 тисяч безробітних. При цьому експерти кажуть, що фактична цифра значно більша. Зараз рівень безробіття найвищий за останні 15 років.

Ситуація з безробінням в Україні / 24 канал

Роботу втратили ті, хто неформально працював у сферах, діяльність яких тимчасово призупинили на час карантину.

У зв'язку з цим Кабмін встановив допомогу щодо часткового безробіття на період карантину – він складе дві третини окладу, але не більше ніж мінімальна зарплата.

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