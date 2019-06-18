Порушили власні принципи: Google звинуватили в плагіаті

Компанія Google відома своїми методами боротьби за "чистоту" контенту та дотримання авторських прав. Однак, як виявилося сама корпорація цих правил не завжди дотримується.

Суть проблеми. Медіакомпанія Genius, якій належить однойменний сервіс публікації текстів пісень, звинуватила пошуковик в плагіаті та надала докази на користь своїх звинувачень, повідомляє ресурс Digital Trends.

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За словами представників сервісу, Google виводить їх авторський контент безпосередньо на сторінці пошукової видачі, значно скорочуючи кількість переходів на оригінальний сайт.

За даними джерела, співробітники сайту дійшли такого висновку ще в 2016 році, коли текст однієї з популярних на той момент пісень в пошуку Google виявився ідентичний оригінальному на сайті Genius.

Після того як звернення до Google в 2017 році і квітні 2019 року не дали результату, адміністрація ресурсу вирішила довести свою правоту на практиці.

Google спіймали на плагіаті – дивіться відео

Як вдалося викрити Google? Метод для цього був обраний нетривіальний – в текст однієї з пісень вбудували елементи "морзянки", розробленої ще в позаминулому столітті. Замість класичних крапок і тире Genius використовувала їх еквіваленти – апострофи різних типів в одному тексті. При пошуковому запиті в Google на головній пошуковика відобразився той же текст, в який на азбуці Морзе була інтегрована фраза "спійманий за руку" англійською мовою.

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Реакція пошуковика. Google відкинула звинувачення на свою адресу, заявивши, що компанія не створює тексти пісень, а використовує ліцензійний контент, в тому числі за договорами зі сторонніми ресурсами.

Проте представники пошукового гіганта пообіцяли вивчити претензію Genius і припинити співпрацю з партнерами, які використовують недобросовісні методи публікації контенту.

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