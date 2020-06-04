Компанія Google модифікувала алгоритм видачі результатів фірмового пошуковика. Тепер отримати відповідь на свій запит стане ще зручніше – компанія запустила нову корисну функцію, здатну надавати користувачам потрібну інформацію з інтернету ще швидше.

Оновлення стосується актуальної інформації, яка містилася вгорі результатів видачі після пошуку інформації, повідомляє 9to5google.

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Як це працювало раніше

Зазвичай при запиті в Google у верхній частині сторінки видачі з'являється швидка відповідь – зведені дані, отримані з сайту, де опублікована потрібна інформація. Ці блоки називаються виділеними описами і містять посилання на найбільш популярну сторінку, пов'язану з предметом пошуку.

Що зміниться

Після модифікації пошукача він буде автоматично виділяти ключові дані, що відповідають запиту, прямо на веб-сторінці після переходу. Це дозволить швидко знайти потрібну інформацію, не гортаючи весь матеріал цілком.

Якщо пошук виконувався за допомогою Google Assistant, віртуальний помічник може прочитати виділений опис вголос. Зазвичай він являє собою уривок тексту, список, послідовність кроків або таблицю, містить дані про конкретний об'єкт пошуку та включає такі відомості, як заголовок матеріалу і URL-посилання.

Як запевняє Google, власникам сайтів не потрібно робити будь-яких додаткових дій для роботи нової функції. Якщо ж пошуковик з якоїсь причини не зможе виділити потрібний контент або браузер не підтримує відповідні опції, Google просто відкриє сторінку, як зазвичай.

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Коли функція запрацює повністю

Оновлений алгоритм пошуковика був доступний деяким користувачам вже в кінці травня, і незабаром стане активний у всіх регіонах.