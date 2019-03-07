Посіпака, iPhone та Кім Чин Ин — кумедні меми на смартфон Samsung Galaxy S10+

5 березня у Києві компанія Samsung провела презентацію нової флагманської лінійки Galaxy S10. Глобальна презентація відбулась 20 лютого. При цьому, поки одні захоплюються інноваційними рішеннями у новинці, для інших цей смартфон — об'єкт для насмішок.

Насмішила користувачів нова технологія від Samsung – Infinity O. Вона передбачає спеціальний отвір на дисплеї, де виробники розмістили датчики фронтальної камери.

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Для чого це потрібно. Таке рішення дає змогу збільшити робочу площу екрану. “Дірка” розміщена у правому кутку, тож не заважає під час перегляду відео, на відміну від “моноброви”. Деякі китайські бренди і собі готують подібні смартфони, то можна впевнено сказати, що “дірка в екрані” стане новим трендом на ринку смартфонів.

Та все ж для багатьох “дірка” чи навіть подвійна дірка (як у Samsung Galaxy S10+) виглядає кумедно. Тож зараз в мережі бачимо чимало мемів із цього приводу. Нижче – найсмішніші, які ми знайшли.

#GalaxyS10Plus with #marsRover.@NASA should make its own version of this since they have much higher resolution photo of the rover.

And @neiltyson should point out that the rover is flipper horizontally. pic.twitter.com/V6Bt7F5Uzu — Matt B (@Mattcabb) 27 февраля 2019 г.

Shut up baby I know it pic.twitter.com/QUnPxBy3XF — Marques Brownlee (@MKBHD) 3 марта 2019 г.

Am I doing this right? pic.twitter.com/lcEHh6xs3g — Jason Cipriani (@MrCippy) 28 февраля 2019 г.

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