Як завжди залишатися на зв'язку: корисні поради для ведення бізнесу

Наразі користувачі мобільного зв'язку можуть отримувати різноманітні послуги від свого оператора, але найголовнішими залишаються дві: постійний доступ до інтернету та вільні хвилини всередині мережі і поза нею. І не дивно, адже можливість завжди тримати зв'язок забезпечує успіх компаній – маленьких і великих.

Тож перш за все ми радимо вам звернути увагу на пропозиції "Київстар" для корпоративних клієнтів, до яких включено якісний інтернет, безлімітне спілкування в найбільшій мережі України, багато безкоштовних хвилин для дзвінків на номери інших операторів і навіть за кордон.

Дзвінки за кордон. Бізнес-клієнти "Київстар" мають дедалі ширші зв’язки з іноземними партнерами. Вирізняються країни, інтерес до яких майже втричі більший, ніж до всіх інших. Тому в нових тарифних пропозиціях хвилини для дзвінків на інші мережі можна витрачати, телефонуючи не тільки по Україні, а й до Польщі, Італії, Росії, Чехії та Німеччини.

Доступ до інтернету. У багатьох тарифах діє безлімітний інтернет, що надає змогу користуватися більшістю розповсюджених сервісів. Ба більше, "Київстар" надає найбільшу швидкість для максимально комфортного користування інтернетом на будь-якій технології та постійно розширює покриття 4G навіть у найвіддаленіших районах.

Окрім того, бізнес-абоненти можуть отримати одразу три "сімки" на один телефонний номер: основну SIM, SIM для вихідних дзвінків з іншого телефону та SIM для планшета, щоб було зручно користуватись інтернетом.

Додаткові послуги. Компанія "Київстар" прагне опановувати передові технології якнайшвидше, тому нові послуги тут не дивина. Клієнти отримують можливість використовувати сервіси, що вже набули популярності у світі, і навіть такі, що лише набирають розгону.

Приміром, корисна відзнака деяких тарифних планів – доступ до програм MSO 365. Отримуючи ліцензійне програмне забезпечення Microsoft Office, підприємець може використовувати її на телефоні, стаціонарному комп’ютері, лептопі. Це одна ліцензія одразу для 5 різних пристроїв, вартість якої вже включено в тариф. Надіслали SMS для замовлення, налаштували роботу – і готово.

А якщо ви приймаєте багато дзвінків від клієнтів, багатоканальний номер допоможе не пропустити жодного дзвінка. Це легко зробити, замовивши один з нових бізнес-тарифів "Київстар", до якого включено вартість користування послугою. Це легко зробити, замовивши один з нових бізнес-тарифів "Віртуальна мобільна АТС". З нею зручно розподіляти – автоматично або вручну – вхідні дзвінки між співробітниками, здійснювати багато одночасних викликів з єдиного мобільного номера, записувати та зберігати розмови, отримувати статистику викликів online, інтегрувати мобільні або міські телефони до CRM-систем. І для цього не потрібно купувати додаткове обладнання, досить простих налаштувань на персональній веб-сторінці.

Ще одна порада – ведіть бізнес онлайн. Як це зробити? Спробуйте поєднання сервісів Mobile ID та Star.Docs – і безпечний бізнес з будь-якого куточка України стане вашою реальністю. Ви зможете заощаджувати час, ресурси та гроші, не припиняючи ведення повноцінного електронного документообігу та підписуючи документи онлайн з власного мобільного.

Для новеньких. При першому підключенні клієнт, зазвичай, вагається, який тарифний план обрати, але сумніви легко розвіює акція "Бізнес-старт" від "Київстар".

Кожен новий абонент платить лише половину вартості тарифу протягом пів року, протягом яких можна перепробувати різні варіанти тарифних планів та обрати найбільш зручний – той, що відповідає потребам бізнесу, співробітників та особистим інтересам.

Повна свобода користування зв’язком без додаткового клопоту та зайвих витрат – ось чого потребує бізнес, і це стає реальним із тарифними планами від "Київстар".