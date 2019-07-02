Поспішиш – людей насмішиш: чому смартфон Samsung Galaxy Fold досі не надійшов у продаж

102 Читать новость на русском
Samsung Galaxy Fold
Samsung Galaxy Fold / www.cnet.com

Компанія Samsung представила гнучкий смартфон Galaxy Fold ще в лютому, однак новинка так і не надійшла в продаж і невідомо коли надійде. Голова мобільного підрозділу південнокорейської компанії Донг Джин Ко виступив із офіційною заявою щодо затримки релізу.

Чому смартфон досі не надійшов у продаж? В інтерв'ю журналістам видання The Independent президент Samsung Electronics визнав, що нова модель надійшла на ринок "до того, як була доведена до готовності".

Читайте також: Samsung Galaxy Note 10: дата презентації та особливості нового смартфона

В результаті роздрібний дебют новинки був відкладений через виявлені проблеми в конструкції апарату.

Це була незручна ситуація. Я проштовхнув його в продаж до того, як він був готовий. Я визнаю, що пропустив щось, але ми зараз відновлюємося. Наразі більше 2 000 пристроїв проходять випробування у всіх аспектах, включаючи ті, про які ми навіть не замислювалися. Масове тестування триває,
– заявив Донг Джин Ко.

Коли очікувати реліз смартфона? На питання журналістів про хоча б приблизну дату надходження Galaxy Fold в продаж глава мобільного підрозділу південнокорейського вендора відповісти не зміг.

via GIPHY

За його словами, компанії потрібно "трохи більше часу" для остаточного завершення передрелізних випробувань гнучкого пристрою.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Правець: симптоми та причини важкої хвороби
сьогодні
22347
Теги: Техно Новини Техно Смартфони Samsung
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Приховані, але важливі функції: на що звернути увагу при виборі кондиціонера
сьогодні 11:00 Приховані, але важливі функції: на що звернути увагу при виборі кондиціонера
11765
Найкращі смартфони червня, – рейтинг Техно 24
1 липня 21:42 Найкращі смартфони червня, – рейтинг Техно 24
1039
Космічні плани України: база на Місяці, космодром у Канаді й ракети на Байконурі
1 липня 18:20 Космічні плани України: база на Місяці, космодром у Канаді й ракети на Байконурі
Анатолій Яворський 1210
Огляд Honor 10i: смартфон-середнячок із флагманськими камерами
1 липня 09:04 Огляд Honor 10i: смартфон-середнячок із флагманськими камерами
931
Хто такий Хідео Кодзіма: від самотнього хлопчика до генія ігрової індустрії
30 червня 22:03 Хто такий Хідео Кодзіма: від самотнього хлопчика до генія ігрової індустрії
Анастасія Можаровська 1546
Новини
Більше новин
Залиште відгук