Поспішиш – людей насмішиш: чому смартфон Samsung Galaxy Fold досі не надійшов у продаж

Компанія Samsung представила гнучкий смартфон Galaxy Fold ще в лютому, однак новинка так і не надійшла в продаж і невідомо коли надійде. Голова мобільного підрозділу південнокорейської компанії Донг Джин Ко виступив із офіційною заявою щодо затримки релізу.

Чому смартфон досі не надійшов у продаж? В інтерв'ю журналістам видання The Independent президент Samsung Electronics визнав, що нова модель надійшла на ринок "до того, як була доведена до готовності".

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В результаті роздрібний дебют новинки був відкладений через виявлені проблеми в конструкції апарату.

Це була незручна ситуація. Я проштовхнув його в продаж до того, як він був готовий. Я визнаю, що пропустив щось, але ми зараз відновлюємося. Наразі більше 2 000 пристроїв проходять випробування у всіх аспектах, включаючи ті, про які ми навіть не замислювалися. Масове тестування триває,

– заявив Донг Джин Ко.

Коли очікувати реліз смартфона? На питання журналістів про хоча б приблизну дату надходження Galaxy Fold в продаж глава мобільного підрозділу південнокорейського вендора відповісти не зміг.

За його словами, компанії потрібно "трохи більше часу" для остаточного завершення передрелізних випробувань гнучкого пристрою.

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