Потужні процесори Intel Xeon W-3175 надійшли у продаж: характеристики та ціна

Корпорація Intel оголосила про офіційний старт продажів потужного процесора Xeon W-3175. Як зазначає виробник, новинка призначена для використання в робочих станціях топового рівня та системах для ентузіастів.

Основні характеристики процесора. Intel Xeon W-3175 поєднує 28 обчислювальних ядер з підтримкою багатопоточності: таким чином, одночасно можуть оброблятися до 56 потоків інструкцій, повідомляє портал ServerNews.

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Номінальна тактова частота становить 3,1 ГГц. Технологія Turbo Boost 2.0 дозволяє підвищувати частоту одного з ядер до 4,3 ГГц. Завдяки розблокованому множнику користувачі зможуть здійснювати розгін на свій розсуд.

Процесор містить вбудований шестиканальний контролер оперативної пам'яті, що підтримує модулі DDR4-2666. В системі можна задіяти до 512 ГБ оперативної пам’яті.



Intel Xeon W-3175 обійдеться в понад 80 тисяч гривень

Intel Xeon W-3175 має конструктивне виконання LGA3647 (Socket P). Розмір кеша складає 38,5 МБ; кількість ліній PCI Express 3.0 - 44. Процесор має максимальне значення розсіюваної теплової енергії в 255 Вт.

Ціна нового процесора. Цікаво, що для Intel Xeon W-3175 корпорація вказала не оптову вартість, а рекомендовану ціну для кінцевих споживачів (RCP, Recommended Consumer Price): вона становить 2 999 доларів (близько 83 300 гривень).

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