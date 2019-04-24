Повідомили дату виходу та ціну нової приставки PlayStation

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PlayStation 4 Super Slim: дата виходу та ціна
PlayStation 4 Super Slim: дата виходу та ціна / Unsplash

Після анонсу PlayStation 5 деякі геймери почали прораховувати скільки ж коштуватиме "застаріла" PS4. Однак Sony не поспішає списувати "четвірку" і невдовзі може представити нову консоль із сімейства PlayStation 4.

Особливості. Як повідомляє 4PDA, йдеться про PlayStation 4 Super Slim. За даними ЗМІ, новинка на базі нового 7-нанометрового процесора буде легше і компактніше попередниці.

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Дата виходу та ціна. Передбачувана ціна нової консолі – 199 євро (близько 5 999 гривень). Зниження вартості, ймовірно, вдалося домогтися за рахунок установки вбудованого накопичувача меншого обсягу. Очікувана дата старту продажів: осінь 2019 року.

Анонс PlayStation 5 вже близько. Журналісти вважають, що такий розклад цілком реалістичний. Sony вже робила аналогічним чином з PlayStation 3, представивши Super Slim в самому кінці життєвого циклу приставки.

via GIPHY

Такий крок може залучити нову аудиторію і знизити ймовірні фінансові втрати, пов'язані з небажанням споживачів купувати дорожчі версії PS4 незадовго до виходу консолі нового покоління. Однак слід пам'ятати, що до офіційного анонса все це лише чутки.

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Теги: Ціни Техно Ґаджети Новини Техно Ігри Sony PlayStation
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