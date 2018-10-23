Коли буде повний місяць в жовтні 2018

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Повний місяць в жовтні 2018 – коли дивитися у небі
Повний місяць в жовтні 2018 – коли дивитися у небі / Фото з відкритих джерел

Фаза повного місяця у жовтні 2018 року настане 24 числа. Сходження повного місяця почнеться о 19:45:08 години за київським часом.

Повний місяць – це така фаза світила, під час якого Земля розміщується між Сонцем та Місяцем, тому із нашої планети видно лише освітлений бік супутника. Так, під час повні, ми бачимо Місяць у вигляді круглого яскравого диска.

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Під час повного Місяця можна побачити опозиційний ефект, коли зростає лише його яскравість, а розмір залишається незмінним. Таке явище триває кілька годин.

Вплив Місяця

Чимало людей відчувають вплив повного Місяця. Так, багато хто стверджує, що у повню в них виникає проблеми зі сном. А також падає продуктивність на роботі. Крім того, дехто запевняє, що відчуває сильну дратівливість та стрес саме у період, коли Місяць перебуває у повні. Однак, наразі немає ґрунтовного дослідження, яке б науково довело цей вплив.

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Теги: Техно Космос Місяць
Джерело: Техно
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