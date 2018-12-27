Повз Землю пролетів потенційно небезпечний астероїд

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Повз Землю пролетів потенційно небезпечний астероїд
Повз Землю пролетів потенційно небезпечний астероїд / Фото з вільних джерел

Астрономам вдалося розгледіти астероїд 2003 SD220, який відносять до потенційно небезпечних для Землі об'єктів. До слова, 22 грудня він пролетів на мінімальній відстані від нашої планети.

Про це повідомляється на офіційному сайті NASA.

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Астероїд (163899) 2003 SD220 виявили 29 вересня 2003 року в рамках проекту LONEOS (Lowell Observatory Near-Earth-Object Search) і він належить до групи атонів. Його відносять до класу потенційно небезпечних астероїдів, траєкторії яких можуть наближатися до орбіти Землі на відстань менш ніж 7,5 мільйона кілометрів, а його орбіта знаходиться між Землею і Марсом.

Протягом останніх 100 років астероїд вже неодноразово наближався до нашої планети, а рано вранці 22 грудня 2018 року пролетів на мінімальній відстані – 2,9 мільйона кілометрів. Це найближче зближення із Землею за більш ніж 400 років; наступний (ближчий) проліт 2003 SD220 повз нашу планету очікується лише в 2070 році. Астероїд є однією з можливих цілей для майбутніх автоматичних міжпланетних дослідницьких місій.

Астероїд 2003 SD220
Астероїд 2003 SD220 пролетів на найближчій відстані від Землі

У період з 15 по 19 грудня астрономи за допомогою 70-метрової антени Комплексу далекого космічного зв'язку Голдстоун, 100-метрового радіотелескопу Грін-Бенк і радіотелескопу обсерваторії Аресібо провели радіолокаційні спостереження 2003 SD220, щоб зрозуміти його форму, побачити деталі поверхні і уточнити параметри орбіти. В результаті їм вдалося отримати зображення астероїда з роздільною здатністю 3,7 метрів на піксель.

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На отриманих зображеннях видно, що астероїд має витягнуту форму, схожу на обриси спини гіпопотама, що пливе у воді. Його довжина оцінюється в 1,6 кілометрів, а на його поверхні помітний кряж, висота якого може досягати ста метрів. Астрономи також не виключають наявність на його поверхні груп валунів і кратерів.

Астероїд 2003 SD220
Астероїд 2003 SD220 має дивну форму

 Астероїд 2003 SD220 має дуже тривалий період обертання навколо власної осі (близько 12 днів), а саме обертання має складний характер і не відбувається відносно найкоротшої головної осі, що нехарактерно для більшості навколоземних астероїдів.

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Теги: Техно Космос Астероїд
Джерело: Техно
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