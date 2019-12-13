Поява кисню на Землі була "неминучою", на інших планетах також: дослідження

Приблизно до 2,4 мільярдів років тому атмосфера Землі не містила значних слідів кисню. Причина в високій хімічній реактивності цього газу: він створює зв'язки майже з чим завгодно. Однак потім в історії нашої планети відбулася перша з трьох подій, яка наситила атмосферу киснем.

За першою так званою "кисневою катастрофою" пішли друга і третя, 800 і 450 мільйонів років тому, відповідно. Вони і привели до нинішньої концентрації О2 в атмосфері Землі.

Цікаво: Для польотів на Марс астронавтам доведеться впадати в сплячку

Для того щоб зрозуміти, як це відбувалося на протягом історії, вчені з Університету Лідса модифікували модель морської біогеохімії Землі. Результати моделювання показали, що оксигенація атмосфери не вимагала численних – і дуже малоймовірних – біологічних процесів або випадкових тектонічних явищ, пише ZME Science.

Нове дослідження

Згідно з новим дослідженням, три цикли – фосфорний, вуглецевий і кисневий – швидко змінили рівні оксидації океану і повітря. Спочатку через зростання рівня кисню в океанах змінився фосфорний цикл, що вплинув на фотосинтез, що вимагає фосфору. Співвідношення між цими процесами фундаментальні для розуміння історії оксигенації Землі, вважають вчені.

Наша модель вказує на те, що оксигенація Землі до рівня, здатного підтримати складне життя, була неминучою, як тільки з'явилися мікроби, що виробляють кисень,

– пояснив професор Саймон Полтон.

Такі висновки означають, що шанси людства виявити екзопланети з киснем вище, ніж заведено вважати. Цей газ не вважається безпосередньою причиною зародження життя, він, наскільки нам відомо, необхідний для еволюції складних форм життя, яким потрібно багато енергії.

Незрозуміла поведінка кисню на Марсі зафіксували вчені, які досліджували повітря над кратером Гейл. Зібрані дані показують, що їм керує не атмосферна динаміка, а якийсь загадковий хімічне джерело.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно