Практично усі смартфони Xiaomi збирають жінки

Міжнародний віцепрезидент Xiaomi та директор Xiaomi в Індії Ману Кумар Джейн заявив, що майже всі смартфони бренду Xiaomi та його суббренду Redmi збирають жінки.

За словами віцепрезидента Xiaomi, йдеться про смартфони, які виробляють на території Індії.

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Як відомо смартфони Xiaomi і Redmi виготовляють на заводі компанії Foxconn у Шрі-Сіті, на якому працюють 15 000 людей. З них близько 90% - це жінки.

Ману Кумар Джейн також додав, що сумарна чисельність працівників, які зайняті виробництвом смартфонів Xiaomi і Redmi в Індії, становить майже 30 тисяч людей. Жінки становлять 95% штату, що є частиною політики компанії, спрямованої на поліпшення трудових прав жінок.

Наразі завод працює над масовим виробництвом смартфонів лінійки Redmi Note 9, яка буде представлена ​​12 березня.

Що ще виробляє Foxconn

На заводах Foxconn виготовляють ті пристрої для інших виробників:

Mac, iPod і iPhone для корпорації Apple

Фірмові материнські плати для корпорації Intel

Замовлення для комп'ютерів Dell

PlayStation 2, PlayStation 3 i PlayStation 4 для Sony

Tелефони для Motorola, Nokia

Amazon Kindle.

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