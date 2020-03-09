Практично усі смартфони Xiaomi збирають жінки
Міжнародний віцепрезидент Xiaomi та директор Xiaomi в Індії Ману Кумар Джейн заявив, що майже всі смартфони бренду Xiaomi та його суббренду Redmi збирають жінки.
За словами віцепрезидента Xiaomi, йдеться про смартфони, які виробляють на території Індії.
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Як відомо смартфони Xiaomi і Redmi виготовляють на заводі компанії Foxconn у Шрі-Сіті, на якому працюють 15 000 людей. З них близько 90% - це жінки.
Ману Кумар Джейн також додав, що сумарна чисельність працівників, які зайняті виробництвом смартфонів Xiaomi і Redmi в Індії, становить майже 30 тисяч людей. Жінки становлять 95% штату, що є частиною політики компанії, спрямованої на поліпшення трудових прав жінок.
Наразі завод працює над масовим виробництвом смартфонів лінійки Redmi Note 9, яка буде представлена 12 березня.
Що ще виробляє Foxconn
На заводах Foxconn виготовляють ті пристрої для інших виробників:
- Mac, iPod і iPhone для корпорації Apple
- Фірмові материнські плати для корпорації Intel
- Замовлення для комп'ютерів Dell
- PlayStation 2, PlayStation 3 i PlayStation 4 для Sony
- Tелефони для Motorola, Nokia
- Amazon Kindle.
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