Як продовжити термін експлуатації пральної машинки

Пральна машинка – незамінна помічниця в будь-якому домі. Однак, як часто трапляється, ніхто не застрахований від несправностей та поломок техніки. І питання "як захистити пральну машинку та продовжити термін її служби" актуальне завжди.

Серед споживачів поширене переконання, що після закінчення терміну гарантії на техніку вона починає одразу ламатися. Проте це твердження хибне. Якщо дотримуватися простих правил догляду за технікою та правильно нею користуватися, вона може прослужити не один десяток років.

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Від чого залежить термін служби пральної машинки?

Фахівці з ремонту зазначають, що середній термін служби пралки – від 10 до 15 років. Також вони наголошують на тому, що найчастіше цей термін залежить від виробника.

Одним із найнадійніших виробників пральних машинок на ринку вважається компанія Siemens. Німецький концерн має чудову репутацію серед українських та європейських користувачів. Siemens HA завжди впроваджує нові технології для покращення своїх продуктів.

Зокрема, пральні машинки Siemens підтримують технологію sensoFresh, яка дає змогу позбавитися від неприємних запахів одягу без прання. Окрім того, машинка із технологією sensoFresh здатна гігієнічно чисто випрати будь-які речі навіть за низьких температур. Будь це неприємні запахи чи бактерії – навіть делікатні тканини можна ефективно та швидко очистити.





Як продовжити життя пральній машині

Серед найпоширеніших причин поломок пралок:

Природний знос деталей в результаті експлуатації; Засмічення в пральній машині; Проблеми з теном.

Основна причина, яка веде до передчасного виходу з ладу комплектуючих пральної машини – це вібрація під час роботи апарату. Знизити вплив цього фактора досить просто, потрібно лише вибрати для установки машини жорстку і максимально рівну поверхню. Можна скористатися послугами фахівців, які зведуть вібрацію до мінімуму, встановивши машинку "за рівнем". Варто зазначити, що у пральних машинах Siemens є спеціальні антивібраційні смуги на бокових стінках приладу.

Крім нерівностей підлоги, вібрація може виникати через надмірну або недостатню кількість білизни в барабані, оскільки при цьому машині складно розподілити навантаження. З цієї ж причини не варто поєднувати прання кількох невеликих речей з одною "масивною" (наприклад, прати зимову куртку і кілька футболок).

Як продовжити термін служби пральної машинки?

Якщо з деякими проблемами справляться лише фахівці, то окремим поломкам ви можете запобігти самостійно. Ось кілька простих правил з догляду за пральною машинкою, які суттєво продовжать термін її експлуатації.

Зовнішні забруднення

Потрібно регулярно очищати пральну машину від пилу і плям від порошку, відбілювача та інших миючих засобів. Це здається очевидним, але багато хто просто забуває приділяти чистоті належну увагу.

Для підтримки чистоти буде достатньо протерти машину ганчіркою, змоченою в теплій воді. Якщо забруднення сильні, можна додати пару крапель засобу для миття посуду. Чистити потрібно поверхню машинки, дверцята, не забувати також і про лоток для миючих засобів.

Очистка фільтру

При тривалому використанні машини фільтр може засмітитися. Це може стати причиною неприємного запаху з машини, поганої циркуляції води і навіть потопу.

Щоб очистити фільтр (зазвичай він розташований в передній нижній частині машини), потрібно відкрити нижню кришку панелі, підставити до неї ємність, злити з шланга воду, витягнути фільтр і очистити його зовні і всередині.

Очистка барабана

Про те, що настав час почистити барабан, ви дізнаєтеся, якщо відчуєте неприємний запах із своєї пральної машини.

Щоб вирішити цю проблему, потрібно залити в сам барабан машини-автомат 100 мілілітрів відбілювача, встановити температуру не нижче 60 градусів і запустити прання без білизни.

Додамо, що у пральних машинах Siemens є спеціальна програма для очищення барабана з автоматичним нагадуванням про необхідність виконання.



Як очищати барабан машинки

Видалення накипу

Засобів для видалення накипу багато, але ми хочемо наголосити, що будь-який засіб має бути безпечним для одягу, для людини, для самої машини і її елементів, і, звичайно ж, ефективно очищати від вапняних відкладень і залишків порошку.

Тому вам відразу варто виключити всі засоби від накипу, які використовуються під час прання спільно з білизною. І намагайся не використовувати "народні засоби" (оцет, лимонна кислота та інше). Вони можуть негативно вплинути на складові пральної машини (металеві, гумові елементи). З цієї ж причини не варто застосовувати в пральній машині засоби від накипу для електрочайників.

Тому краще всього використовувати хороші чистячі засоби, які найчастіше випускаються самими виробниками пральних машин і будуть безпечні для техніки.

Провітрювання

Обов'язково варто залишати дверцята відкритими після кожного прання. Машина повинна висохнути. Ідеально буде, якщо ви протрете барабан сухою ганчіркою. Це допоможе уникнути неприємного запаху і появи цвілі.

Відповідально підходите до вибору пральної машинки. Звертайте увагу на технічні характеристики, опис виробника та відгуки реальних користувачів. І слідкуйте за чистотою вашого "помічника".