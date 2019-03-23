Пральна машинка від Redmi: ціна та характеристики

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Пральна машинка від Redmi: ціна та характеристики
Пральна машинка від Redmi: ціна та характеристики / 3dnews.ru

Як і було обіцяно раніше, Redmi, виділений компанією Xiaomi в самостійний бренд, не обмежуватиметься лише випуском телефонів. Крім представлених смартфонів Redmi Note 7 Pro, Redmi 7 і бездротових навушників Redmi AirDots, які практично ідентичні моделі Xiaomi AirDots, але в два разі дешевше, бренд Redmi також анонсував пральну машину Redmi 1A із завантаженням до 8 кілограмів білизни.

Це автоматична пральна машина з вертикальним завантаженням, яка, як і інші продукти Redmi, має досить доступну ціну. Її покупка обійдеться всього в 799 юанів (близько 119 доларів). Про це повідомляє 3dnews.

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Корпус агрегату виготовлений зі сталі з антикорозійним покриттям. Прозора кришка дозволяє стежити за процесом прання вашої білизни. Пральна машина має 10 режимів прання, включаючи режими прискореного сушіння і самоочищення, а також 10 попередньо рівнів наповнення водою. Є і блокування від дітей, що дозволяє припинити можливість включення ними агрегату.

Пральна машинка від Redmi скоро з'явиться у вільному продажі
Пральна машинка від Redmi скоро з'явиться у вільному продажі

Висота корпусу пральної машина дорівнює 944 міліметрів, ширина – 545 міліметрів. Redmi 1A важить 32 кілограми і має номінальну споживану потужність 310 Ватт.

Інноваційна пральна машина від Xiaomi коштуватиме близько 119 доларів
Інноваційна пральна машина від Xiaomi коштуватиме близько 119 доларів

Продажі пральної машини Redmi 1A почнуться 9 квітня, але вже зараз пристрій можна зарезервувати на сайті Mi.com.

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Теги: Новини Техно Техно Побутова техніка Xiaomi
Джерело: 24 Канал
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