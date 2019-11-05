Працювати менше: чим ви готові пожертвувати заради скороченого робочого тижня?

Японський філіал Microsoft скоротив робочий тиждень співробітників до 4 днів. І від цього компанія лише виграла – прибутки зросли на 40%, при цьому корпорація змогла зекономити на витратних матеріалах та комунальних послугах.

Це стало хорошою мотивацією для працівників – 92,1% заявили, що їм сподобалася такий експеримент.

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Скоротили кількість робочих годин і в німецькому стартапі Rheingans Digital Enabler. Там запровадили 5-годинний робочий день. Це не похитнуло фінансове становище компанії – працівники виконували денний обсяг роботи за цих 5 годин.

Щоправда, цим працівникам заборонили користуватись соціальними мережами, а також рекомендували проводити менше часу "за розмовами біля кулера".

А ви готові відмовитись від якоїсь із своїх офісних звичок, що відволікають від роботи, щоб проводити менше часу в офісі?

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