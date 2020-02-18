Правильний результат в тестах DxOMark коштує 100 000 євро
Незабаром після анонсу флагманські смартфони стають учасниками тестування авторитетної фотолабораторії DxOMark, яка оцінює якість фотозйомки. Однак в об’єктивності експертів засумнівався один із мережевих інформаторів, який стверджує, що "правильний" результат тестування можна отримати заплативши значну суму.
Як відбувається тестування
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Як заявляє китайський інсайдер під псевдонімом Digital Chat Station, для отримання високої оцінки виробники ґаджетів перераховують в лабораторію до 100 000 євро.
Повідомлення китайського інсайдера в Weibo
Після цього DxOMark нібито висилає виробнику рекомендації з найкращими налаштуваннями камери, що дозволяють домогтися "правильного результату".
Фотографії, які "далекі від ідеалу", за даними джерела, в заключний огляд не потрапляють. Якщо ж вендор відмовляється від оплати, фахівці самостійно купують смартфон і публікують фактичні результати зйомки, не проводячи попереднього узгодження з брендом.
Свіжий рейтинг DxOMark
Що кажуть в DxOMark
В середині 2018 року віце-президент DxOMark з маркетингу Ніколас Тачард заявляв, що лабораторії неодноразово пропонували тестування смартфонів "на замовлення". Але, як запевняє топ-менеджер, експерти завжди відмовляються від подібних пропозицій, оскільки прагнуть до публікації виключно достовірних результатів.
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