Правильний результат в тестах DxOMark коштує 100 000 євро

Незабаром після анонсу флагманські смартфони стають учасниками тестування авторитетної фотолабораторії DxOMark, яка оцінює якість фотозйомки. Однак в об’єктивності експертів засумнівався один із мережевих інформаторів, який стверджує, що "правильний" результат тестування можна отримати заплативши значну суму.

Як відбувається тестування

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Як заявляє китайський інсайдер під псевдонімом Digital Chat Station, для отримання високої оцінки виробники ґаджетів перераховують в лабораторію до 100 000 євро.



Повідомлення китайського інсайдера в Weibo

Після цього DxOMark нібито висилає виробнику рекомендації з найкращими налаштуваннями камери, що дозволяють домогтися "правильного результату".

Фотографії, які "далекі від ідеалу", за даними джерела, в заключний огляд не потрапляють. Якщо ж вендор відмовляється від оплати, фахівці самостійно купують смартфон і публікують фактичні результати зйомки, не проводячи попереднього узгодження з брендом.



Свіжий рейтинг DxOMark

Що кажуть в DxOMark

В середині 2018 року віце-президент DxOMark з маркетингу Ніколас Тачард заявляв, що лабораторії неодноразово пропонували тестування смартфонів "на замовлення". Але, як запевняє топ-менеджер, експерти завжди відмовляються від подібних пропозицій, оскільки прагнуть до публікації виключно достовірних результатів.

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