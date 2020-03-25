Predator: Hunting Grounds – з'явилися нові трейлери та деталі про гру

До старту тестування гри Predator: Hunting Grounds залишилося кілька днів, і автори кооперативного бойовика за мотивами "Хижака" вирішили підігріти цікавість аудиторії одразу двома новими трейлерами. Відео присвячені двом сторонам конфлікту – загартованим земним воякам та інопланетним мисливцям за черепами.

Кампанія людей

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При виборі кампанії людей геймерам належить стати одним з чотирьох бійців елітного загону. Їх мета полягає не тільки у виживанні, а й у виконанні завдань від начальства, які визначаються у випадковому порядку.

Крім основних місій передбачена і низка додаткових завдань. Після їх виконання солдати за всіма канонами повинні покинути поле бою на вертольоті.

Доступно три класи, які мають своє озброєння:

Штурмовик

Розвідник

Підтримка.

Трейлер гри Predator: Hunting Grounds (кампанія за людей) – дивіться відео

Кампанія за інопланетян

Як і слід було очікувати, ігрове втілення Хижака в теорії здатне без праці розірвати будь-якого спецназівця на шматки. Однак його вибір – потайне переміщення, адже хороший мисливець не трапляється жертві на очі до останнього.

Інопланетянин має в розпорядженні значний арсенал високотехнологічної зброї. І, знову ж таки, як і у фільмі, може активувати самознищення, якщо зрозуміє, що перемоги йому не бачити.

Тут класи теж три:

Мисливець

Берсерк

Скаут.

Трейлер гри Predator: Hunting Grounds (кампанія за інопланетян) – дивіться відео

Дата старту тестування та виходу гри

Тестування гри на PC (потрібен клієнт EGS) і PlayStation 4 (без передплати PS Plus) почнеться вже 27 березня, о 18:00 за київським часом. Реліз гри намічений на 24 квітня. Одну з ролей в Hunting Grounds виконав сам Арнольд Шварценеггер.

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