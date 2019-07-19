Старіти вже не модно: представили додаток, який перетворює фото у картини

Поки весь світ сходить з розуму зістарюючи все та всіх, розробники Міланського політехнічного інституту та лабораторії штучного інтелекту MIT-IBM Watson представили новий сервіс для редагування фото. Творцям сервісу вдалося навчити нейромережу перетворювати знімки в портрети епохи Відродження.

Навчання нейромережі. Нейромережу AI Portraits Ars навчали на базі 45 000 картин. В результаті вона навчилася перетворювати фотографії в мальовані портрети, враховуючи фірмові прийоми художників XIV століття.

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Особливості створення портретів. Система самостійно підбирає стиль "малювання" на основі рис обличчя і фону на завантаженій фотографії. Цікаво, що нейромережа повністю ігнорує посмішки, адже творці часів Ренесансу найчастіше не зображували яскравих емоцій.

Як працює AI Portraits Ars – дивіться відео

Випробувати AI Portraits Ars в дії можна через офіційний сайт сервісу.

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