Представили екслюзивну версію електрокара Ford Mustang Lithium

Однією з переваг спорткарів на бензинових двигунах деякі водії називають традиційну механічну трансмісію. Компанія Ford дослухалась до користувачів та анонсувала електрокар із потужним двигуном та звичною для любителів агресивної їзди коробкою передач.

Що відомо про розробку? Спільно з компанією Webasto автовиробник створив електромобіль на базі моделі Mustang Lithium з потужністю двигуна понад 900 кінських сил і шестиступінчастою коробкою передач Getrag, повідомляє Engadget.

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Потужність крутного моменту (до 1355 Н·м) можна налаштовувати за допомогою 10,4-дюймового сенсорного дисплея, вибираючи попередні налаштування в діапазоні від "парковка" до багатообіцяючого "звір".

Дата виходу. Про серійний випуск такого електрокара поки не йдеться. За даними Ford, це єдиний зразок, створений для демонстрації можливостей автомобілів з електродвигуном і тестування технологій температурного контролю, які будуть використовуватися в "конвеєрних" моделях.

Інші авто компанії. Вже 17 листопада компанія має намір представити електричний кросовер, повноцінний дебют якого відбудеться в 2020 році, а в найближчі кілька років має намір налагодити випуск електричного пікапа F-150.

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