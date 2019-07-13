Представили мініатюрного робота-трансформера, який здатний створити більших роботів

101 Читать новость на русском
Представили мініатюрного робота-трансформера
Представили мініатюрного робота-трансформера / Unsplash

Дослідники із Массачусетського технологічного інституту створили робота, який здатний самостійно перелаштовуватись для різних задач та змінювати вигляд. В майбутньому науковці планують допрацювати його та додати можливість масштабування.

Особливості крихітного робота. Як повідомляє Digital Trends, в основі робота – принцип формування форм життя з 20 амінокислот. Зауважимо, подібний підхід раніше не застосовувався в робототехніці.

Читайте також: Інженери зіграли в пінг-понг робопсом: кумедне відео

При побудові робота професор Ніл Гершенфельд і студент Уїлл Ленгфорд використовували обмежений набір деталей. Сам пристрій отримав п'ять невеликих базових сегментів, які транспонується в той механізм, який необхідний в тих чи інших умовах. Перестроювання відбувається без участі людини.

Робот-трансормер МТІ – дивіться відео

Зараз створений дослідниками МТІ робот вміє повторювати примітивні рухи м'язів, повертати шестерінки і піднімати вагу, яка в сім разів перевищує його власну.

Для чого його можна використовувати? Як приклад подальшого розвитку проекту Гершенфельд привів 3D-принтери, здатні самостійно друкувати електронні пристрої та механізми. На думку вченого, саме такі рішення дозволять зробити робототехніку ближче до звичайного користувача.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Не зовсім нові обличчя: хто з одіозних попередників іде в Раду
сьогодні
3572
Теги: Техно Штучний інтелект Новини Техно робототехніка
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Cмартфон Huawei P smart Z представили в Україні: перший смартфон компанії з висувною камерою
10 липня 13:44 Cмартфон Huawei P smart Z представили в Україні: перший смартфон компанії з висувною камерою
1366
Як зробити зовнішній жорсткий диск та зекономити
9 липня 12:02 Як зробити зовнішній жорсткий диск та зекономити
Анастасія Можаровська 5725
Як вибрати кондиціонер: 6 обов'язкових критеріїв
9 липня 09:30 Як вибрати кондиціонер: 6 обов'язкових критеріїв
14124
Найкращі смартфони червня, – рейтинг Техно 24
7 липня 22:04 Найкращі смартфони червня, – рейтинг Техно 24
2513
Космічні плани України: база на Місяці, космодром у Канаді й ракети на Байконурі
6 липня 22:22 Космічні плани України: база на Місяці, космодром у Канаді й ракети на Байконурі
Анатолій Яворський 2476
Новини
Більше новин
Залиште відгук