Представили мініатюрного робота-трансформера, який здатний створити більших роботів

Дослідники із Массачусетського технологічного інституту створили робота, який здатний самостійно перелаштовуватись для різних задач та змінювати вигляд. В майбутньому науковці планують допрацювати його та додати можливість масштабування.

Особливості крихітного робота. Як повідомляє Digital Trends, в основі робота – принцип формування форм життя з 20 амінокислот. Зауважимо, подібний підхід раніше не застосовувався в робототехніці.

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При побудові робота професор Ніл Гершенфельд і студент Уїлл Ленгфорд використовували обмежений набір деталей. Сам пристрій отримав п'ять невеликих базових сегментів, які транспонується в той механізм, який необхідний в тих чи інших умовах. Перестроювання відбувається без участі людини.

Робот-трансормер МТІ – дивіться відео

Зараз створений дослідниками МТІ робот вміє повторювати примітивні рухи м'язів, повертати шестерінки і піднімати вагу, яка в сім разів перевищує його власну.

Для чого його можна використовувати? Як приклад подальшого розвитку проекту Гершенфельд привів 3D-принтери, здатні самостійно друкувати електронні пристрої та механізми. На думку вченого, саме такі рішення дозволять зробити робототехніку ближче до звичайного користувача.

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