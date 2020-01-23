24 канал lifestyle Здоровʼя спорт Дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Представили найбільшу в світі 3D-карту мозку: відео

186 Читать новость на русском
Представили найбільшу в світі 3D-карту мозку / Unsplash

В списку розробок Google не лише знаменитий пошуковик та низка фірмових додатків. Нещодавно дослідники корпорації опублікували найбільшу в світі карту нейронних зв’язків, яка допоможе краще зрозуміти взаємодію нейронів в мозку живих організмів.

Як проводилось дослідження

Цікаво: Психіатра успішно замінили додатком у смартфоні

Як повідомляє The Verge, робота велася у співпраці з американським дослідницьким центром Janelia Research Campus. В ході досліджень створили тривимірну карту 20 мільйонів синапсів, що пов'язують 25 000 нейронів мозку мухи-дрозофіли. Це приблизно третина всіх її нейронів – до цього часу повну карту таким способом вдалося створити тільки для мозку круглого хробака C. Elegans.

На початковому етапі мозок комахи розділили на секції товщиною в 20 мкм (приблизно третина товщини людської волосини). Після цього їх досліджували за допомогою електронного мікроскопа.

Усього науковці отримали дані про 50 трильйонів 3D-пікселів (вокселей). Потім тривимірну карту обробили за допомогою спеціальних алгоритмів, а остаточна перевірка лягла на плечі вчених – на це пішли сотні тисяч людино-годин з використанням шоломів віртуальної реальності і програмного забезпечення для редагування 3D-зображень.

3D-модель мозку – дивіться відео

Результати

Нова карта – результат комбінації автоматизованої роботи і ручної праці багатьох вчених. Муху-дрозофілу часто використовують в експериментах за відносну простоту її мозку. При цьому комаха здатна реалізувати складні поведінкові схеми: наприклад, брати участь в шлюбних танцях.

Практичне використання даних

Читайте також: Нейромережу навчили "бачити" крізь стіни

Всього мозок дрозофіли містить близько 100 000 нейронів, а людський – близько 86 мільярдів. Можна припустити, що до створення нейронної карти людського мозку ще дуже далеко. За словами біохіміка Джошуа Фогельштейна, пройде від 10 до 15 років, перш ніж така інформація може отримати прикладне значення.

Google і команда FlyEM зробили отримані дані і опис методології загальнодоступними. У найближчі тижні буде опублікована більш докладна інформація.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

У Польщі зросла нетерпимість до українців, – Рада Європи
сьогодні
10616
Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Новини Техно Штучний інтелект Мозок Google Розробки
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
22 січня 21:00 5 моделей смартфонів, які варто купити зі знижкою в січні 2020
6394
22 січня 18:03 Хто такий Джефф Безос: біографія та секрети успіху засновника Amazon
Анастасія Можаровська 22813
22 січня 10:09 Хто такий Ілон Маск: біографія та маловідомі факти про відомого інженера
Анастасія Можаровська 16512
21 січня 18:34 Зарплата тестувальника в Україні: скільки заробили QA Engineers у грудні 2019
Ірина Полицька 2194
21 січня 10:07 Огляд смартфона OPPO A5 2020: потужна камера та рекордна автономність
Анастасія Можаровська 4722
Новини
Більше новин
Залиште відгук