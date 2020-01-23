Представили найбільшу в світі 3D-карту мозку: відео

В списку розробок Google не лише знаменитий пошуковик та низка фірмових додатків. Нещодавно дослідники корпорації опублікували найбільшу в світі карту нейронних зв’язків, яка допоможе краще зрозуміти взаємодію нейронів в мозку живих організмів.

Як проводилось дослідження

Цікаво: Психіатра успішно замінили додатком у смартфоні

Як повідомляє The Verge, робота велася у співпраці з американським дослідницьким центром Janelia Research Campus. В ході досліджень створили тривимірну карту 20 мільйонів синапсів, що пов'язують 25 000 нейронів мозку мухи-дрозофіли. Це приблизно третина всіх її нейронів – до цього часу повну карту таким способом вдалося створити тільки для мозку круглого хробака C. Elegans.

На початковому етапі мозок комахи розділили на секції товщиною в 20 мкм (приблизно третина товщини людської волосини). Після цього їх досліджували за допомогою електронного мікроскопа.

Усього науковці отримали дані про 50 трильйонів 3D-пікселів (вокселей). Потім тривимірну карту обробили за допомогою спеціальних алгоритмів, а остаточна перевірка лягла на плечі вчених – на це пішли сотні тисяч людино-годин з використанням шоломів віртуальної реальності і програмного забезпечення для редагування 3D-зображень.

3D-модель мозку – дивіться відео

Результати

Нова карта – результат комбінації автоматизованої роботи і ручної праці багатьох вчених. Муху-дрозофілу часто використовують в експериментах за відносну простоту її мозку. При цьому комаха здатна реалізувати складні поведінкові схеми: наприклад, брати участь в шлюбних танцях.

Практичне використання даних

Читайте також: Нейромережу навчили "бачити" крізь стіни

Всього мозок дрозофіли містить близько 100 000 нейронів, а людський – близько 86 мільярдів. Можна припустити, що до створення нейронної карти людського мозку ще дуже далеко. За словами біохіміка Джошуа Фогельштейна, пройде від 10 до 15 років, перш ніж така інформація може отримати прикладне значення.

Google і команда FlyEM зробили отримані дані і опис методології загальнодоступними. У найближчі тижні буде опублікована більш докладна інформація.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно