Представили новий бюджетник Nokia 2.2 за 100 євро

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Новий бюджетник Nokia 2.2
Новий бюджетник Nokia 2.2

Компанія HMD презентувала свій новий бюджетний смартфон Nokia 2.2. Новинка не може похвалитись потужними характеристиками. При цьому смартфон отримав дуже доступну ціну – 99 євро.

Смартфон сертифікований за програмою Android One. Це означає, що новинка гарантовано буде отримувати оновлення операційної системи Android протягом двох років, та протягом трьох років – щомісячні оновлення безпеки.

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Характеристики. Новинка отримала HD+-дисплей з діагоналлю 5,71 дюйма та співвідношенням сторін 19:9. Фронтальну камеру розмістили у краплевидному вирізі.

За продуктивність відповідає 4-ядерний процесор MediaTek Helio A22, що працює у парі з 2 або 3 ГБ оперативної пам’яті.

Nokia 2.2

Смартфон Nokia 2.2 отримав приємний дизайн 

Що стосується основної камери, то вона представлена одиночним модулем з роздільною здатністю 13 Mп та апертурою f/2.2. Роздільна здатність фронтальної камери – 5 Мп. Звичайно, ефектних фото від цього смартфона очікувати не варто. При цьому виробник запевнив, що якість нічних фотографій буде покращено за допомогою штучного інтелекту. Для цього система буде робити кілька фотографій сцени, після чого об’єднувати їх у єдиний знімок.

Фішки. Nokia 2.2 отримала знімну задню кришку. На вибір є сіра та чорна задня частина. При цьому її можна замінити на одну з панелей Xpress-on блакитного, зеленого або рожевого кольорів.

Ціна та дата старту продажу. Вартість Nokia 2.2 складе близько 99 євро (3 тисячі гривень). Продажі в Індії стартують 11 червня. Пізніше новинка з’явиться і на європейському ринку.

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Теги: Техно Новини Техно Смартфони Nokia
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