Представили новий портативний бездротовий порохотяг Xiaomi H6

Компанія Xiaomi презентувала свій новий портативний бездротовий порохотяг H6. Новий пристрій відзначився високою потужністю всмоктування та циклічною системою.

За традицією, новинку представили на власній краудфандінговій платформі Youpin, передає igeekphone.com.

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Чим цікавий

Як розповіли компанії, акумулятор здатний забезпечити тривалий термін роботи девайсу навіть при інтенсивному використанні. Від одного циклу зарядки в режимі енергозбереження порохотяг може пропрацювати до 90 хвилин.

Час автономної роботи у стандартному режимі складає 45 хвилин. Потужність всмоктування порохотяга – 150 AW при силі вакуумного всмоктування в 25 000 Па. Вага пристрою – всього 1,43 кілограма.

Порохотяг Xiaomi H6 має тривалий час автономної роботи / igeekphone.com

Ще одна цікава фішка – спеціальний вихідний фільтр, що затримує до 99,97% часточок, розмір яких в 8 разів менший PM2,5.

Порохотяг також отримав невеликий OLED-дисплей, на якому виводиться інформація про час роботи, процес зарядки, режим очищення або нагадування про необхідність почистити фільтр.

Ціна

На спільнокошті порохотяг Xiaomi H6 коштує 353 долари (9 500 гривень).

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