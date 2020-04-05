24 Канал Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер
more

Представили новий портативний бездротовий порохотяг Xiaomi H6

- Читать новость на русском
Бездротовий порохотяг Xiaomi H6 / igeekphone.com

Компанія Xiaomi презентувала свій новий портативний бездротовий порохотяг H6. Новий пристрій відзначився високою потужністю всмоктування та циклічною системою.

За традицією, новинку представили на власній краудфандінговій платформі Youpin, передає igeekphone.com.

До теми Xiaomi представила компактні порохотяги з кольоровим дисплеєм

Чим цікавий

Як розповіли компанії, акумулятор здатний забезпечити тривалий термін роботи девайсу навіть при інтенсивному використанні. Від одного циклу зарядки в режимі енергозбереження порохотяг може пропрацювати до 90 хвилин.

Час автономної роботи у стандартному режимі складає 45 хвилин. Потужність всмоктування порохотяга – 150 AW при силі вакуумного всмоктування в 25 000 Па. Вага пристрою – всього 1,43 кілограма.

Порохотяг Xiaomi H6 має тривалий час автономної роботи / igeekphone.com

Ще одна цікава фішка – спеціальний вихідний фільтр, що затримує до 99,97% часточок, розмір яких в 8 разів менший PM2,5.

Порохотяг також отримав невеликий OLED-дисплей, на якому виводиться інформація про час роботи, процес зарядки, режим очищення або нагадування про необхідність почистити фільтр.

Ціна

На спільнокошті порохотяг Xiaomi H6 коштує 353 долари (9 500 гривень).

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Автор: Ірина Полицька
Теги: Новини Техно Техно Xiaomi Побутова техніка
Коментарі

Читайте також

4 квітня , 22:00 Коронавірус розв'язав руки кіберзлочинцям: експерт розповів як захиститись
IT-бізнес 1105
сьогодні , 07:40 Як правильно носити маску проти коронавірусу: інструкція
Лікування 38292
4 квітня , 23:21 Під Москвою через вибух газу обвалився під’їзд будинку: є загиблі – фото, відео
Новини світу 18837
4 квітня , 20:30 Головні новини 4 квітня: українські лікарі прилетіли до Італії, помер Іван Вакарчук
Новини України 7230
сьогодні , 06:40 Які маски захищають від коронавірусу та як не повестись на пропозиції шахраїв
Лікування 71612
сьогодні , 06:00 Новини про коронавірус 4 квітня: українські медики в Італії, новий антирекорд США
Новини України 25896
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
4 квітня 22:00 Коронавірус розв'язав руки кіберзлочинцям: експерт розповів як захиститись
Ірина Полицька
4 квітня 14:06 Як новенький: правила догляду за ноутбуком і планшетом під час віддаленої роботи
Анастасія Можаровська
3 квітня 20:03 Мобільні телефони в Україні: від президента – до народу, від кілограма – до 100 грамів
Женя Котик
3 квітня 17:03 Хто такий Мартін Купер: батько мобільного телефону з українським корінням
Женя Котик
2 квітня 20:06 Девайси, що допоможуть стежити за здоров'ям під час пандемії COVID-19
Ірина Полицька

Новини
Більше новин
Залиште відгук