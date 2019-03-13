Представили нову відеокарту AMD Radeon RX 560 XT: характеристики та ціна

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AMD Radeon RX 560 XT: характеристики, ціна
AMD Radeon RX 560 XT: характеристики, ціна / Фото з вільних джерел

Компанія Advanced Micro Devices представила нову відеокарту на архітектурі Polaris – Radeon RX 560 XT. Прискорювач побудований на врізаній версії графічного процесора Polaris 20 та продаватиметься лише в Китаї.

Як повідомляє Overclockers, єдиним AIB-партнером AMD, який налагодив випуск таких прискорювачів, стане компанія Sapphire Technology.

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Характеристики. У розпорядженні AMD Radeon RX 560 XT є 1792 потокових процесора, 112 текстурних блоків (TMU) і 32 блоки растеризації (ROP). Тактові частоти GPU становлять від 973 до 1073 МГц в динамічному розгоні, номінальний TDP – 150 Вт.

Відеокарта оснащується 4 ГБ пам'яті GDDR5 з 256-бітним інтерфейсом і ефективною частотою 6,6 ГГц, що забезпечує пропускну здатність близько 211 ГБ / с.


Характеристики AMD Radeon RX 560 XT

Ціна. Як видно з характеристик, новинка повинна зайняти нішу між AMD Radeon RX 560 та Radeon RX 570. Рекомендована вартість пристрою поки не називається.

На думку журналістів з AnandTech, відеокарта Radeon RX 560 XT буде пропонуватися за ціною близько 150 доларів (орієнтовно 10 000 гривень).

Відзначимо, що AMD вже не в перший раз випускає графічний адаптер виключно для китайського ринку, наприклад, восени дебютувала карта AMD Radeon RX 580 2048SP.

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Теги: Техно Ґаджети Ціни AMD Відеокарти Китай
Джерело: 24 Канал
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